르피에드 in 강남, 삶의 품격을 높이는 전문적인 컨시어지 서비스와 어메니티 선보인다

- 하우스 키핑, 버틀러 서비스, 프라이빗 스파 등 상류층 맞춤형 컨시어지 서비스 및 어메니티

- 모든 세대 남향 위주의 배치는 물론 입주민 전용 게이트도 따로 구성한 하이엔드 오피스텔

[헤럴드경제] 서울 강남역 인근에 지어지는 하이엔드 오피스텔 ‘르피에드 in 강남’이 입주민들의 프리미엄 라이프를 위해 주거서비스 전문 기업 쏘시오리빙과 협력한다.



르피에드 in 강남 입주민들의 생활을 책임질 쏘시오리빙은 단지와 입주민의 특성을 파악해 그에 맞는 다양한 주거 서비스를 제공, 운영하는 업체로 입주민들은 전문 기업의 맞춤형 컨시어지 서비스와 어메니티를 누릴 수 있을 예정이다.



쏘시오리빙은 고급 주거상품인 르피에드 in 강남의 품격을 더욱 높일 컨시어지 서비스 및 어메니티를 구축할 계획이며, 특히 상류층 수요자들의 니즈를 충족시킬 수 있는 맞춤형 컨시어지 서비스와 어메니티를 제공할 예정이다.



먼저 발렛파킹 서비스를 비롯해 방문세차, 하우스 키핑, 세탁, 펫케어 등 생활과 밀접한 서비스를 제공한다. 이 밖에도 스타셰프가 선보이는 조식 서비스 등 상류층 특화 컨시어지 서비스가 제공된다. 또한, 입주민 전용 어플리케이션을 제공해 스마트폰으로 르피에드 in 강남의 모든 서비스를 한 번에 누릴 수 있는 환경을 구축한다. 다양한 어메니티 시설도 갖춘다. 피트니스 시설, 프라이빗 스토리지, 피에드 풀, 리셉션 서비스 등 단지 안에 운동, 여가 등 취미는 물론, 생활 편의를 돕는 다양한 시설이 마련된다. 여기에 프라이빗 스파 공간도 더해져 입주민들의 쉼터가 될 것으로 기대된다.



전문적인 컨시어지 서비스와 어메니티를 제공을 통해 르피에드 in 강남 입주민들은 고품격 라이프를 경험하는 것은 물론 단지 자체의 가치 또한 상승할 것으로 기대된다.



특히, 조식서비스는 퓨전 아시안 스타일의 요리를 선보이고 있는 스타셰프 최석이 셰프가 선보일 계획이다. 최석이 셰프는 일본계 미국인 스타 셰프인 마사히루 모리모토 셰프에게 사사하고 귀국해 지난 2013년부터 자신의 이름을 건 석이 by 석이테이블을 운영하고 있는 스타셰프다. 광고, 방송 출연 등을 통해 유명해진 스타셰프로 ‘르피에드 in 강남’ 입주민들은 최석이 셰프가 선보이는 조식 서비스를 누릴 수 있을 전망이다.



뿐만 아니라, 하이엔드 오피스텔의 품격을 갖추기 위해 인테리어 컨셉 부분에서도 상류층 수요자들의 취향을 고려했다. 각각의 평면을 획일화된 유니트가 아니라 추구하는 라이프 스타일에 따라 공간을 선택할 수 있도록 한 것이다. 각 호실의 컨셉은 상류층 수요자들을 다방면으로 고려해 필요한 공간에 맞춰 선택할 수 있을 전망이다.



또한, 프리미엄 주거상품답게 사생활 보호도 뛰어나다. 상업시설과 분리된 동선으로 입주민 전용 게이트를 따로 구성하는 등 눈에 보이지 않는 부분에도 입주민들을 고려했다. 이 외에도, 전세대를 남향위주로 배치해 조망권을 확보했을 뿐만 아니라 외관 디자인에도 특화설계가 적용돼 가치를 높였다. 건물의 정면부를 고대 로마시대와 르네상스 시대의 대표적인 건축양식인 아치형으로 설계해 예술작품을 보는 듯한 느낌을 주는 것은 물론 아치를 중심으로 보행통로와 광장 등의 공간도 구성할 계획이다.



특히 르피에드 in 강남은 서울의 대표 도심인 강남구, 그 중에서도 강남역 핵심입지에 위치해 뛰어난 생활인프라를 갖추고 있다. 국내를 대표하는 업무지구와의 직주근접이 가능한 것은 물론 국내 최대 번화가에서 각종 여가와 문화생활을 누릴 수 있다. 더불어 강남역 일대는 계속해서 대규모 복합개발이 이어지고 있는 곳으로 르피에드 in 강남 역시 탁월한 미래가치를 지니고 있다.



부동산 전문가는 “르피에드 in 강남 입주민들은 쏘시어리빙의 전문적인 컨시어지 서비스와 어메니티를 누리며 하이엔드 오피스텔의 가치를 경험하게 될 것”이라며 “여기에 예술작품 같은 외관을 갖춘 것은 물론 내부 인테리어도 직접 선택할 수 있기 때문에 기존의 라이프스타일과는 다른 품격 있는 라이프를 즐길 수 있을 것”이라고 전했다.



한편, ‘르피에드 in 강남’은 지난 4일(금) 견본주택인 르피에드 갤러리를 열고 본격적인 공급에 돌입한 상황으로, 르피에드 갤러리는 100% 사전예약을 통해 방문이 가능하다. 중도금 무이자 등 다양한 혜택을 제공할 계획으로, 영 앤 리치 실수요자는 물론, 투자자들의 마음까지 사로잡을 전망이다. 르피에드 in 강남의 시공은 현대건설이 맡았다.

real@heraldcorp.com