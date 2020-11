팬데믹시대, 우리가 맞이할 ‘지성’은…

코로나19 속에서도 마침내 개막을 준비하는 광주비엔날레가 69인의 참여작가를 공개했다. ‘인텔리전스’(지성)을 주제로 서구사회의 합리성과 이성의 이분법을 넘어선 대안적 지성을 탐구하며, 팬데믹시대의 공생에 대해 고민한다. 사진은 출품예정작 The Death of a Tiger and Other Empty Seats (MMCA Seoul, 2018) [광주비엔날레·작가 제공]