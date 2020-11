칠리즈, 유럽축구 이스탄불 바샥셰히르와 파트너십

[헤럴드경제=조용직 기자] 스포츠 구단과 함께 참여형 팬덤을 조성하는 핀테크 기업 칠리즈는 16일 터키 프로축구 구단 ‘이스탄불 바샥셰히르 FK(IBFK)’와 파트너십을 체결했다고 발표했다. 이번 발표로 칠리즈의 공식 파트너 구단은 18개가 됐다.

칠리즈는 구단과 파트너십을 체결한 후 해당 구단의 블록체인 기반 팬 토큰을 발행한다. 팬들은 이 팬 토큰을 구매해 팀과 관련된 의사결정에 투표권을 갖고 참여할 수 있다.

칠리즈 파트너 구단인 FC바르셀로나는 지난 10월 바르셀로나 홈 구장인 ‘캄프 누(Camp Nou)’에서 재생될 하프타임 송을 팬 투표로 결정했다. 빌보드 1위를 차지한 방탄소년단(BTS)가 후보곡 중 하나로 선정되며 전 세계 아미(ARMY, 방탄소년단 팬 클럽)들의 주목을 받은 바 있다.

이스탄불 바샥셰히르는2014년 창단한 터키의 프로 축구 구단이다. 지난 시즌인 19/20시즌 팀 역사상 최초로 터키 리그 쉬페르 리그(Süper Lig) 우승을 차지했다.

칠리즈는 팬 토큰을 보유한 팬들에게 온라인 투표 참여를 넘어서 오프라인 혜택의 범위를 넓혀가고 있다. 칠리즈가 지난 8월 출시한 ‘소시오스닷컴 팬 이상의 팬’(Socios.com I Am More Than A Fan)비자 직불 카드는 현재 파트너십을 체결한 구단의 홈 구장 주변 상점에서 캐시백 혜택을 제공하고 있다.

칠리즈 관계자는 “그동안 시즌권을 구매한 VIP들에게 구단이 제공하는 혜택을 팬 토큰을 다수 보유한 팬들에게 일부 제공할 수 있는 방안을 마련할 계획”이라고 말했다.

yjc@heraldcorp.com