‘국위선양’ BTS에도 병역혜택을…대중예술계 병역혜택 논의 재점화

서울관광재단은 방탄소년단(BTS)의 2020 서울관광홍보영상 '서울에서 만나요, See You in Seoul'이 오는 11일 VisitSeoul 서울관광 공식 홈페이지와 유튜브 채널, 페이스북, 인스타그램을 통해 전 세계 동시 공개된다고 3일 밝혔다. 사진은 방탄소년단의 카운트다운 영상 이미지. [연합]