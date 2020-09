BTS ‘서울에서 만나요’ 서울관광재단 영상, 4일부터 7편 공개

[헤럴드경제=함영훈 기자] 방탄소년단(BTS)이 서울의 매력을 세계에 알린다. 앞서 최근 차은우가 서울 구석구석의 매력을 지구촌에 랜선 전파한 적 있다.

서울시와 서울관광재단(대표 이재성)은 2020 서울관광홍보영상 본편 전 세계 동시 공개(9월 11일)를 앞두고 카운트다운 광고를 시작한다.

서울관광 명예홍보대사로 4년동안 활동해오고 있는 방탄소년단.

이번 캠페인은 서울관광홍보영상 본편 공개 일주일 전인 9월 4일을 시작으로, 9월 10일까지 매일 한 편씩 방탄소년단 멤버별 총 7편의 카운트다운 영상을 공개한다.

영상에서는 서울명예관광홍보대사 방탄소년단이 직접 서울관광홍보영상 본편 기대 메시지를 전한다. 방탄소년단은 서울명예관광홍보대사로 4년째 활동 중이다.

카운트다운 영상은 방탄소년단과 함께 서울시의 도시브랜드인 ‘I·SEOUL·U’의 영문 글자를 한 글자씩 따라 그리며 화면을 잠금 해제하는 콘셉트로 제작되었다.

2020년 서울관광홍보 슬로건인 ‘서울에서 만나요, See you in Seoul’과 본편 영상 공개까지의 잔여일(D-Day)도 함께 확인할 수 있다. 서울관광 공식 페이스북(www.facebook.com/VisitSeoul/)과 인스타그램 (www.instagram.com/visitseoul_official/)을 통해 한국시간 기준 오후 5시에 공개된다.

카운트다운 영상 공개와 더불어, 방탄소년단이 담아낸 서울의 매력을 누구보다 빨리 확인하고 싶은 이들을 위한 서울관광홍보영상 본편 댓글 프로모션이 진행된다.

서울관광 유튜브 채널 VisitSeoulTV(www.youtube.com/visitseoul)를 구독하여 본편 영상 공개 알림을 받아볼 수 있으며, 채널 구독과 함께 서울관광홍보영상 티저편에 본편 기대 댓글을 남긴 참가자에게는 추첨을 통해 다양한 경품을 제공할 예정이다.

프로모션 세부 내용은 VisitSeoul 서울관광 공식 홈페이지(www.visitseoul.net)와 VisitSeoul 페이스북 및 인스타그램의 카운트다운 영상 하단 링크에서 확인할 수 있다.

홍재선 서울관광재단 글로벌마케팅팀장은 “어려운 시기를 함께 이겨내자는 희망과 응원의 마음을 담아 이번 영상을 제작했다”며 “분리된 공간에서 간절히 여행의 시작을 기다리는 이들에게 서울명예관광홍보대사 방탄소년단이 찾아가니, 많은 관심 바란다”고 전했다.

abc@heraldcorp.com