슈퍼주니어-K.R.Y., 온라인 콘서트로 5년 만에 전 세계 팬들 만났다

슈퍼주니어 K.R.Y. [레이블SJ 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 슈퍼주니어-K.R.Y.가 온라인 전용 유료 콘서트 ‘비욘드 라이브(Beyond LIVE)’로 전 세계 팬들과 만났다.

슈퍼주니어-K.R.Y.는 23일 오후 3시부터 네이버 V LIVE를 통해 전 세계 생중계된 ‘비욘드 라이브 - 슈퍼주니어-K.R.Y. : 푸르게 빛나는 우리의 계절 더 모먼트 위드 어스(Beyond LIVE - SUPER JUNIOR-K.R.Y. : 푸르게 빛나는 우리의 계절 (The moment with us))’를 선보였다.

이날 공연에선 지난 6월 8일 발매한 국내 첫 미니앨범 전곡을 포함해 ‘거울 (Mirror)’, ‘애(愛),태우다 (Shadowless)’, ‘메리 유(Marry U)’ 등 슈퍼주니어 앨범에 수록된 곡까지 총 16곡의 무대로 좋은 반응을 얻었다. 이외에도 tvN 드라마 ‘하이에나’의 OST ‘한 사람만을 (The One I Love)’,‘SBS 드라마 ’아름다운 그대에게‘ OST ‘SKY’ 등 유닛 곡은 물론, 예성의 미니 3집 수록곡 ‘평행선 (Parallel Lines)’, 려욱의 미니 1집 타이틀 곡 ‘어린왕자 (The Little Prince)’, 규현의 사계절 프로젝트 ‘PROJECT : 季’ (프로젝트 : 계)의 첫 곡 ‘Dreaming’ 등 솔로 무대도 준비해 약 120분을 알차게 채웠다.

그중 ‘별의 동화 (Midnight Story)’ 무대에서는 여름 밤을 수놓는 풍등과 고풍스러운 성이 나타났고, ‘중 (...ing)’ 무대에는 웅장한 시계탑 안 정교한 시계 속 세상이 펼쳐졌으며, ‘할 수 없는 일 (I Can’t)’ 무대에는 형형색색의 나비가 날아다녔다. 이와 같은 최첨단 AR 효과는 ‘동화’라는 공연 콘셉트를 극대화 시켜, 기존 오프라인 콘서트에서 경험할 수 없었던 온라인 공연 만의 매력을 만끽하기 충분했다.

또한 팬들은 한 화면에서 다양한 화면을 볼 수 있는 ‘멀티 뷰 (Multi View)’ 기능과 원하는 화면을 직접 선택할 수 있는 멀티 캠 (Multi Cam)’ 기능으로 5년만에 열린 슈퍼주니어-K.R.Y.의 단독 콘서트를 한층 가깝게 즐길 수 있었다.

특히 ‘안방 1열’ 관객들과 호흡하는 인터랙티브 소통 시간에서는 슈퍼주니어-D&E가 깜짝 등장, 콘서트 다음날(24일)인 예성의 생일을 위해 다 같이 케이크를 준비하고 생일 축하 노래를 부르는 등 멤버들의 끈끈한 의리를 자랑했다.

슈퍼주니어-K.R.Y.는 “전 세계의 팬 여러분들을 한 번에 볼 수 있어서 정말 좋은 시간이었다. 항상 우리 곁에 있어주는 E.L.F. 들에게 감사하다. 앞으로 더 좋은 모습, 더 좋은 무대로 여러분들을 만나고 싶다”라며 소감을 전했다.

