BTS의 힘…일본발매 앨범, 영국 오피셜차트 자체 최고 순위

그룹 방탄소년단(BTS). [빅히트엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제] 방탄소년단(BTS)의 일본 발매 앨범이 자체 최고 순위로 영국 오피셜 차트에 진입한 것으로 나타났다.

오피셜 차트가 17일(현지시간) 발표한 최신 앨범 차트에 따르면 방탄소년단이 지난 15일 발매한 일본 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7 ~더 저니~'(MAP OF THE SOUL : 7 ~THE JOURNEY~)는 56위에 올랐다.

이는 방탄소년단이 일본 발매 앨범으로 해당 차트에서 기록한 역대 최고 순위이다. 2018년 4월 발표한 일본 정규 3집 '페이스 유어셀프'(78위)를 훌쩍 뛰어넘었다.

이 밖에도 '오피셜 앨범 다운로드 차트' 7위, '오피셜 앨범 세일즈 차트' 41위 등을 기록했다. 정국이 작곡에 참여한 수록곡 '유어 아이즈 텔'(Your eyes tell)은 '오피셜 싱글 세일즈 차트'와 '오피셜 싱글 다운로드 차트'에서 12위에 이름을 올렸다.

'맵 오브 더 솔 : 7 ~더 저니~'는 같은 날 일본에서 2만4715장이 판매돼 사흘째 오리콘 일간 앨범 차트 정상을 유지했다. 발매 첫날 44만7869장, 이튿날 5만4975장의 판매고를 올렸다.