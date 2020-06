신민준 강동윤 이태현, 중국 강자들 누르고 LG배 기왕전 8강진출

렌샤오를 꺾고 생애 첫 세계대회 8강에 오른 이태현 7단.

[헤럴드경제=김성진 기자] 한국의 신민준 강동윤 이태현이 중국 강자들을 꺾고 8강에 올랐다.

5일 서울 성동구 한국기원과 중국 베이징 중국기원에서 4판의 한·중 대결로 열린 제25회 LG배 기왕전 16강 첫 경기에서 한국이 3승 1패를 거뒀다.

신민준 9단은 무서운 상승세를 보이고 있는 신예강자 딩하오 6단을 241수 만에 흑 불계로 제압하며 2년 만에 8강 무대에 올랐다.

한국 랭킹 40위 이태현 7단의 깜짝 승리도 돋보였다. 이태현은 중국 랭킹 7위 롄샤오 9단을 만나 초중반 고전했지만, 중반 역전에 성공한 이후 우세를 유지하며 완벽한 끝내기로 335수 만에 승리를 확정지었다. 21회 LG배 32강이 세계대회 최고 성적이었던 이태현 7단은 이날 승리로 세계대회 첫 8강 진출에 성공했다.

20회 대회 우승자 강동윤 9단은 7시간의 혈투 끝에 끈적끈적한 스타일의 탕웨이싱 9단에게 224수 만에 백 불계승했다. 승리한 강동윤 9단은 “요즘 한국이 세계대회에서 부진했는데 이렇게 보탬이 될 수 있어서 기쁘다”면서 “8강도 열심히 준비하겠다”고 전했다.

이동훈 9단은 '포스트 커제시대'를 이끌 것으로 기대를 모으는 양딩신 9단의 벽을 넘지 못하고 180수 만에 흑 불계패했다.

나머지 16강 4판은 8일 오전 10시 같은 장소에서 열린다.

각국 랭킹 1위간의 대결인 신진서 9단과 커제 9단의 대결을 비롯해 변상일 9단 vs 자오천위 8단, 원성진 9단 vs 구쯔하오 9단 등 3판의 한·중전과 박정환 9단 vs 홍기표 9단의 한·한전으로 열린다.

제25회 LG배 기왕전의 우승상금은 3억원, 준우승상금은 1억원이다. 제한시간은 각자 3시간에 초읽기 40초 5회씩이 주어진다.

