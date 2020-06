아코르, ‘여행을 향한 사랑을 깨워주세요’ 글로벌 캠페인

[헤럴드경제=함영훈 기자] 글로벌 호스피탈리티 그룹 아코르는 전세계 체인 호텔들이 재개장 절차를 시작한 가운데,‘여행을 향한 사랑을 일깨워주세요(Reignite the Love of Travel)’라는 슬로건의 글로벌 캠페인을 시작했다.

아코르는 국내외에서 앰배서더, 노보텔, 이비스, 머큐어, 풀만 등 브랜드로 호텔경영에 관여하고 있으며, 해외에도 더세벨, 마마쉘터, 아다지오, 노보텔, 페어몬트, 스위소텔 등 브랜드를 관리하고 있다는 것으로 전해졌다.

아코르는 자사의 비즈니스가 운영되는 지역단체의 여행업, 서비스 업을 비롯한 경제 회복에 기여할 수 있도록 투자할 예정이다.

아코르의 브랜드 포트폴리오를 통해 리워드, 서비스와 경험을 모두 통합시키는 라이프 스타일 지침서 ‘ALL-Accor Live Limitless’를 공유하면서 이 여행사랑 캠페인을 함께 추진하고 있는 것이다.

아코르의 ‘Reignite the Love of Travel(여행을 향한 사랑을 일깨워주세요)’ 캠페인은 소셜 미디어 캠페인과 함께 시작될 예정이다. 여행자들은 여행에 대한 꿈과 영감을 공유하고, 이는 두 번째 ALL 몽타주 스타일의 여행의 영감을 주는 영상으로 만들어질 예정이다.

‘여행을 향한 당신의 사랑을 일깨워주세요’ 캠페인 화면

여행자들이 다시 여행을 시작할 때 안심할수 있도록 아코르의 ‘전방위 안전(ALL SAFE)’을 담보하는 청결 프로그램은 고객과 직원을 보호하며 여행자들에게는 안전함을 느낄 수 있도록 도와줄 것이라고 그룹측은 밝혔다. 이 조치는 시험, 검사, 인증 분야의 세계적인 리더 뷰로 베리타스(Bureau Veritas)와 함께 개발되었다.

아코르의 최고 마케팅 책임자인 스티븐 테일러(Seven Taylor)는 “전역에서 봉쇄가 이루어지는 동안 많은 사람들이 개인 소셜 미디어에 여행에 대한 열망을 희망찬 유머와 창의성을 담아 포스팅하는 것을 보고 놀랐다. 우리가 여행자들을 그리워하는 것만큼, 그들도 우리를 그리워한다는 사실에 마음이 따뜻해지는 순간이었다. 이 캠페인의 메시지는 다가오는 휴가 시즌을 겨냥한 것임과 동시에 장기적인 여행을 위한 것이기도 하다. 중국에서의 빠른 비즈니스 회복을 보면서, 우리는 고객을 안심시키고 여행에 대한 열정을 다시 불태우는 우리의 역할을 하고 싶었다”고 말했다.

테일러는 이어 “우리는 완전히 구축된 마케팅 전략을 가지고 위기에 대응해 왔으며 이는 ALLSAFE의 공유를 통해 고객을 안심시키는 것과 함께 시작되었다. ALLSAFE는 세계적 수준의 청결 기준과 프로토콜로 고객들을 안전하게 다시 맞이할 수 있도록 구축되었다. 두 번째로, 우리의 미션은 힘겨운 시기를 겪는 사람들에게 긍정적이고 유머러스하며 여행에 대한 사랑을 다시 불러일으키도록 북돋는 것이 라고 생각했다”라고 덧붙였다.

