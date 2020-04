펭수와 타이거JK가 뭉쳤다…빌보드 프로젝트 공개

[필굿뮤직 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 펭수와 타이거JK가 뭉쳤다.

EBS의 인기 크리에이터 ‘펭수’가 오는 21일 저녁 6시 모든 음원 사이트를 통해 첫 디지털 싱글 ‘빌보드 프로젝트 Vol. 1’을 공개하는 가운데, 이 프로젝트 앨범을 함께 한 타이거JK와의 에피소드를 17일 공개한다.

빌보드 진출을 꿈꾸는 펭수는 프로젝트 음반의 첫 장르를 힙합으로 정하고, 한국의 힙합 대부 타이거 JK를 찾아 간다. 펭수의 일일 스승이 된 타이거 JK와 펭수의 랩 실력은 17일 저녁 7시 45분 ‘너희가 힙합을 아느냐’에서 공개될 예정이다.

펭수의 첫 음원 ‘펭수로 하겠습니다 (This is PENGSOO)’는 펭수의 빌보드 진출을 염원한 랩과 요들송이 돋보이는 곡으로, 타이거 JK, 비지, 비비가 함께 참여 하였다. ‘펭수로 하겠습니다 (This is PENGSOO)’의 음원 수익은 ‘세계 펭귄의 날’을 맞이하여 환경 단체에 기부할 예정이다.

펭수의 첫 앨범 발표에 대해 제작진은 “펭수의 꿈의 여정을 향한 큰 발걸음으로 생각하며, 향후 힙합뿐만 아니라 다양한 장르의 음악에 도전할 예정이다. 그동안 펭수의 음원을 기다려온 팬 분들에게 작은 선물이 되었으면 한다”고 밝혔다.

shee@heraldcorp.com