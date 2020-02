‘안심페이’ (주)코스터, ‘중고왕’ GK337(주)와 전략적 공동 사업협약 체결

(왼쪽부터)코스터 장인석 대표, GK 337 김태복 대표와 협약식 사진 / 출처=코스터)

GK 337(주)는 "바늘에서 우주선까지 모든 거래를 다할 수 있는" 새로운 중고거래 플랫폼인 중고왕 서비스를 진행하기 위해 (주)코스터와 안심페이 사용에 대한 전략적 공동 사업협약을 체결한다고 25일 밝혔다

GK337(주)는 중고물품거래 벤처기업으로는 최초로 우수벤처 기업으로 선정된 곳이다

해당 앱은 일반적으로 알고 있는 개별물품의 C to C 개인간 직거래시장이 아닌 B to C 중고 사업자와 개인사업자간 중고딜러전문 앱 이라는 것이다

그간 일반인들이 인식 하고 있는 중고사업자들이 중고거래에 마진을 많이 보고 있다는 편견으로 외면 받던 중고사업자들에게 유통구조를 획기적 혁신으로 개선함으로써 가격ㆍ품질ㆍ써비스와 편리함까지 장착한 4차산업 플랫폼의 중심에 우뚝 선 앱으로 발전 하기 위해 노력 하고 있는 기업이다

또한 2017년부터 시작한 코즈 마케팅의 하나로써 물품을 현금처럼 투명하게 기부 할 수 있는 전혀 새로운 기부 릴레이 플랫폼을 제공함으로써 유명 셀럽인 아이돌ㆍ배우ㆍ정치ㆍ경제 각종 스포츠 선수 및 레전드 등 유명 셀럽 2000여명이 이미 참여 하여 물품을 기부하고 경매를 통해 판매된 기부금 전액 100%를 기부자이름으로 기부되는 아름다운 새로운 기부 문화를 진행 하고 있다

최근 글로벌 시장확장을 위해 기부박수337을 "BOX 337" 앱으로 리 브랜딩 하고 투명한 기부문화를 위한 분산원장기술을 도입 하기 위해 국내 최고의 블록 기술업체인 데일리 (주)와 아이콘 루프(주)와 협업하여 2월1일부터 앱이 베타 버전으로 출시되어 운영 중에 있으며 시작부터 많은 사랑을 받고 있다

중고거래 플랫폼 "중고왕"은 온ㆍ오프라인을 통합하고 자동차ㆍ산업ㆍ공업ㆍ업소가전ㆍ의료ㆍ농기계에 이르기까지 모든 분야의 산업 거래에 중고사업자들이 중심이 되어 거래 할 수 있는 통합 앱으로써 오프라인을 책임 지고 갈 전국단위 사업자 모집을 진행하여 뜨거운 열기 속에서 모두 마감되었고 지역별 업종을 함께 펼쳐갈 분들과의 만남을 기대 하고 있다

GK337 (주)의 김태복 대표는 "중고 사업자에게 꼭 필요한 니즈인 고객이 원하는 물품의 거래정보를 실시간 중고사업자에게 제공하는 서비스는 기존 거래에서 제기되는 상품회전율의 저하와 사용자의 신뢰도 문제를 해결 할 수 있는 가장 확실한 방법이라고 생각한다" 고 제시했다

중고왕 서비스는 오는 4월 초 런칭 준비로 바쁜 와중에도 글로벌 확장 성을 지니기 위해 많은 기업들과 전략적 MOU를 확대해나갈 것이라고 전했다.

real@heraldcorp.com