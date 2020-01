[씨잼 인스타그램]

[헤럴드경제=뉴스24팀] 래퍼 씨잼이 여자친구를 공개했다.

씨잼은 20일 자신의 인스타그램을 통해 "You need help and i need you♥"라는 글과 함께 여자친구와 함께 찍은 사진 여러장을 게시했다.

사진 속 씨잼과 여자친구는 다정하게 스킨십하며 애정을 과시했다.

앞서 씨잼은 지난 9일 여자친구와 함께 누워 있는 사진을 게재한 바 있다. 이에 네티즌들은 연인이냐는 질문을 쏟아냈지만, 씨잼은 ‘해킹’이라는 글을 공개하며 의아함을 자아내기도 했다.

씨잼은 2016년 Mnet 오디션프로그램 '쇼미더머니5'에서 준우승을 차지했다. 그러나 지난해 8월 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 징역 1년 6개월, 집행유예 2년을 선고받았다.

