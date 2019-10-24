▶행정안전부 〈서기관(행정) 승진〉▷기획재정담당관실 이형재 ▷법무담당관실 조성덕 ▷혁신기획과 유지영 ▷조직진단과 최영호 ▷사회통합지원과 김갑용 ▷지방인사제도과 채영주 ▷지역공동체과 엄동현 ▷생활공간정책과 김영길 ▷재정정책과 이보람 ▷교부세과 김상영▷교부세과 정송이 ▷지방세특례제도과 손병하 ▷지역금융지원과 윤희정 ▷공기업지원과 최영묵 ▷의정담당관실 양현우 ▷상훈담당관실 김성림 ▷운영지원과 임종필 ▷안전사업조정과 정종율 ▷재난관리정책과 이정훈 〈기술서기관(전산) 승진〉▷협업정책과 곽병관 ▷공공서비스혁신과 박경주 ▷전자정부정책과 정준우 ▷정보지원정책과 김경직 ▷차세대지방세입정보화추진단 총괄기획과 김정훈 ▷중앙민방위경보통제센터 허무송〈기술서기관(시설) 승진〉▷지역균형발전과 민경조 ▷자연재난대응과 김형석 ▷서울청사관리소 시설과박현석〈기술서기관(공업) 승진〉▷정부청사관리본부 시설관리과 이종화〈기술서기관(방송통신) 승진〉▷서울청사관리소 시설과 안종훈
▶산업통상자원부 〈과장급 전보〉▷바이오융합산업과장 김재준 ▷자원안보정책과장 김선기 ▷투자유치과장 김규성 ▷무역구제정책과장 김종주
▶한국원자력연구원 ▷핵주기환경연구소장 구정회
▶한국환경공단 〈임용(별정직이사대우)〉▷부산울산경남지역본부장 임규영 〈승진(1급)〉▷경영지원처장 전준희 ▷기후변화대응처장 이선우 ▷환경시설처장 류종대 ▷상하수도시설처장 김대갑 〈승진(2급)〉▷물환경관리처 수질관제부장 박민서 ▷물환경관리처 생태독성관리부장 노동주 ▷자원순환처 순환자원인정부장 박현규 ▷대구경북지역본부 환경관리처 수질관리2부장 오재일 ▷수도통합운영센터 평창수도사업소장 김만중