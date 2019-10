'2019여의도 불꽃축제'…원효대교서 보는건 어때요

5일 '한화와 함께하는 서울세계불꽃축제 2019'가 개최된다. '한화 서울세계불꽃축제 2019' 공식 홈페이지 캡처

[헤럴드경제]2019 여의도 불꽃축제가 5일 오후 7시 20분부터 8시 40분까지 여의도 한강공원에서 개최되면서 누리꾼들의 관심이 모이고 있다.

해당 불꽃축제는 오후 7시 개막식을 시작으로 7시20분 중국팀 불꽃쇼, 7시40분 스웨덴팀 불꽃쇼, 8시 한국팀 불꽃쇼 등으로 이어진다.

쇼는 △삶은 다채롭다(Life is colorful) △별이 빛나는 밤(The Starry Night) △북쪽의 색(Color of the North) △반짝이는 날(The Shining Day)로 구성된다.

한화와 함께하는 '서울세계불꽃축제'는 매년 100만명이 몰려드는 행사로 올해는 '삶은 다채롭다(Life is colorful)'를 주제로 진행된다.불꽃 쇼에는 한국, 스웨덴, 중국 등 3개국이 참여한다.

불꽃놀이 하이라이트를 장식하는 한화는 "불꽃연출 포인트는 63빌딩과 한강, 원효대교를 연계한 3포인트 연출"이라며 "특히 올해는 원효대교를 주목할 필요가 있다"며 최고 관람 포인트로는 원효대교를 뽑았다.

한편 이번 축제로 마포대교 남단부터 여의도 63빌딩 앞까지 여의동로 구간, 여의상류 IC, 원효대교 인도 등의 교통이 통제된다.

