코이카, ‘2019 평화 & SDG 세계시민 축제’ 연다

[코이카 제공]

[헤럴드경제=유오상 기자] 대한민국 개발협력 대표기관인 한국국제협력단(KOICAᆞ코이카)은 이달 중순이후 일주일 정도 진행되는 ‘평화와 SDG 국제행동주간’(9월20~27일)에 발맞춰 21~22일 이틀 동안 국회의사당 잔디마당에서 ‘2019 평화 & SDG 세계시민축제’를 진행한다. 축제의 슬로건은 ‘세계는 하나 Stand Together for One World !’이다.

평화와 SDG 국제행동주간 캠페인은 2015년 9월 유엔총회에서 결정한 지속가능개발목표(SDG·Sustainable Development Goals), 즉 2030년까지 국제사회가 함께 달성하기로 약속한 빈곤 퇴치, 기아 종식, 불평등 감소를 비롯한 기후변화 대응, 정의·평화·효과적인 제도 등 모두 17가지의 SDG 의미를 전세계에 널리 알리는 것을 목적으로, 전세계가 자발적으로 참여하는 캠페인이다.

5일 코이카에 따르면, 이번 2019년 국제행동주간에서는 17개의 SDGs 중 ▷성평등(SDG5) ▷불평등 감소(SDG10) ▷기후변화대응(SDG13) ▷정의.평화.효과적인 제도(SDG 16) 등의 4가지 지속가능개발목표를 중심으로 국민들에게 알릴 예정이다.

행사는 공적개발원조(ODA·Official Development Assistance)와 SDG 등에 익숙하지 않은 국민들에게 국제개발협력의 중요성과 의미를 설명하기 위해 마련됐다. 이에 대한민국이 지속가능한 미래와 세계를 만들어가는 데 중요한 역할을 담당하고, 아울러 우리 국민 모두가 세계시민사회의 일원으로서 참여하고 SDG의 의미를 바로 새길 수 있는 공감의 장이 될 수 있도록 프로그램을 준비했다. 이번 행사는 코이카의 주요 사업인 ODA 사업의 목표이기도 한 SDG 달성에 기여하는 것이 목적이라고 코이카 측은 설명했다. 이와 관련해 유엔은 지난 2015년 총회에서 지속가능개발목표(SDG) 17개 과제를 선정하고 함께 목표를 달성하기로 한 바 있다. 유엔에서 선정한 SDG에는 빈곤 퇴치, 기아 종식, 불평등 감소를 비롯해 기후변화 대응, 정의ᆞ평화ᆞ효과적인 제도 등이 포함된다.

여의도 국회의사당에서 열리는 2019 평화 & SDG 세계시민 축제는 21일 오후 잔디마당 상설무대에서 진행되는 기념행사 이외에도 축제 기간인 이틀 동안 잔디마당 내에 별도로 설치한 부스에서 다양한 상설 전시와 체험형 이벤트로 운영된다.

유엔이 정한 ‘세계 평화의 날’이기도 한 축제 개막일(21일)엔 축제 오프닝을 알리는 기념행사와 함께 평화와 희망을 상징하는 자전거 퍼레이드 퍼포먼스를 잔디마당 주변에서 진행할 예정이다.

이와 함께 국회의사당 광장에는 ▷ODA ▷SDG ▷세계시민 ▷청년참여의 총 4개 존(Zone)으로 구성된 별도 체험부스가 마련된다. 각 부스에서는 코이카와 코이카 사업 파트너 기관들의 공적개발원조 등과 관련한 ▷국제개발협력 활동과 성과 전시 홍보 ▷SDG 17개 주제별 전시 및 체험 ▷세계시민 교육전시와 개발도상국 문화 체험 이벤트 ▷코이카, 정부 파견 해외봉사단 WFK , 유관기관의 해외봉사 및 해외진출 상담 청년부스, 채용설명회 등이 다양한 전시와 체험형 이벤트 행사와 함께 진행될 예정이다.

기념행사 후에는 한류의 중심 K-POP 스타들이 대거 출연하는 콘서트형 기념공연이 이어진다. 모모랜드, 더보이즈, 앤씨아, 키썸, 드림캐쳐 등 글로벌 무대에서 활약하는 아이돌 그룹과 국내에서 주목받는 신인 아이돌 그룹 등이 공연한다. MBC FM4U ‘배철수의 음악캠프’ DJ 배철수와 MBC 아나운서 이영은의 사회로 진행되는 90분간의 콘서트는 가을 밤 축제의 열기를 더욱 뜨겁게 달굴 것으로 보인다.

이미경 코이카 이사장은 “이번 행사는 남녀노소 누구나 관심을 갖고, 쉽게 참여할 수 있는 다채로운 프로그램을 통해 ODA와 SDG 등 국제개발협력의 의미와 중요성을 알리는 기회가 될 것”이라며 “이 행사가 대한민국 국민이 하나된 세계시민으로서의 책임과 역할을 인식할 수 있는 의미있는 자리가 되기를 바란다”고 말했다.

코이카는 2019 평화 & SDG 세계시민 축제를 통해 공적개발원조(ODA)에 동참하는 국내외 시민사회, NGO 등 기관, 기구 및 기업, 학교 등 단체와의 파트너십을 강화하고, 35개국에 진출해 있는 코이카 해외사무소와 연계해 이번 행사를 지속 가능한 행사로 추진해 나갈 계획이다.

한편 코이카(KOICA)는 1991년 정부 대외무상원조사업 일원화를 위해 우리나라와 개도국 간 우호협력 관계 증진을 위한 외교부 산하기관으로 설립된 이래 경제발전 노하우를 개발도상국에 공유함으로써 빈곤 퇴치, 지속가능한 경제사회발전을 지원하고 있다. 르완다, 요르단, 캄보디아, 페루 등 44개국에서 교육, 보건·의료, 공공행정, 기술·환경·에너지, 농림수산 분야에서 프로젝트 사업, 국내 초청연수, 전문가 파견, 해외봉사단 파견, 개발 조사, 인프라 구축, NGO 지원, 재난복구지원, 국제기구협력사업 등을 하는 대한민국 개발협력 대표기관이다.

