트럼프, 미중 무역 갈등 "재고할 수 있다"

프랑스 비아리츠에서 열리고 있는 주요 7개국(G7) 정상회의에서 25일(현지시간) 국제경제무역과 국제안보를 의제로 한 실무회의가 진행되고 있다. (맨 앞 가운데 왼쪽부터 시계방향으로) 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 앙겔라 메르켈 독일 총리, 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리, 보리스 존슨 영국 총리, 도날트 투스크 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장, 주세페 콘테 이탈리아 총리, 아베 신조 일본 총리, 도널드 트럼프 미국 대통령. [사진=연합뉴스]

[헤럴드경제]프랑스 비아리츠에서 열리고 있는 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석 중인 도널드 트럼프 미국 대통령이 격화하는 중국과의 무역전쟁과 관련해 "재고할 수 있을 것"이라는 뜻을 밝혔다.

25일(현지시간) 보리스 존슨 영국 총리와 회동한 트럼프 대통령은 점증하는 중국과의 무역 갈등에 대해 다시 생각할 수 있느냐는 기자들의 질문을 받자 "물론 그렇다. 왜 안 그렇겠나"라고 답했다.

트럼프 대통령은 기자들이 확인을 위해 재차 묻자 "그러는 편이 나을 것, 그러는 편이 나을 것"이라고 중복해 말해, 중국과의 무역 전쟁에 대한 강경한 입장이 다소 완화된 듯한 모습을 보였다고 블룸버그 통신은 전했다.

트럼프 대통령은 이어 "나는 모든 것에 대해 다시 생각한다"(I have second thoughts about everything)고 부연했다.

트럼프 대통령은 최근 중국산 제품의 관세를 상향하고, 미국 회사에 중국을 떠날 준비를 하라고 명령하는 등 중국과의 무역 전쟁 수위를 한층 높인 바 있다.

트럼프 대통령은 G7 정상회의에서 동맹국들이 중국과의 무역전쟁을 그만하라고 압박했느냐는 질문을 받고는 이를 부인했다.

그는 "전혀 아니다. 그런 말을 결코 듣지 못했고, 누구도 내게 그런 말을 하지 않을 것"이라며 "그들은 무역전쟁을 존중하고 있다"고 말했다.

트럼프 대통령은 또 현시점에서는 중국과의 무역 전쟁과 관련해 '국가 비상사태'를 선포할 특별한 계획은 갖고 있지 않지만, 그럴 가능성을 배제할 수 없다고 밝혔다. 그는 "무슨 일이 일어나는지 지켜보자"고 덧붙였다.

한편, 이날 트럼프 대통령과 조찬 회동을 한 존슨 총리는 "우리는 전반적으로 관세를 좋아하지 않는다. 우리는 '무역 평화'를 선호한다"고 대놓고 말했다고 AFP통신은 밝혔다.

