쉐보레 트랙스 레드라인 ‘쇼미더머니8’ 콜라보…세련미를 더하다

한국지엠 쉐보레가 ‘쇼미더머니8’ 콜라보를 통해 ‘더 뉴 트랙스’의 젊은 이미지를 전달한다. [한국지엠 제공]

[헤럴드경제=정찬수 기자] 쉐보레의 소형 SUV ‘더 뉴 트랙스(The New Trax)’가 Mnet의 힙합 서바이벌 프로그램 ‘쇼미더머니8 (Show Me The Money 8)’ 콜라보를 통해 젊고 트렌디한 고객에게 제품 가치를 전한다.

한국지엠 쉐보레는 ‘쇼미더머니8’ 프로그램에 차량을 지원하고, 최종 우승자에게 ‘더 뉴 트랙스 레드라인 에디션(The New Trax Red Line Edition)’을 부상으로 제공할 계획이라고 9일 밝혔다.

쉐보레는 이날 ‘쇼미더머니8’과 함께 제작한 쉐보레 트랙스 레드라인의 새로운 광고영상도 공개했다.

대한민국 대표 래퍼로 성장한 비와이가 ‘트랙스 레드라인’의 강렬하고 세련된 스타일을 랩으로 표현하는 것이 특징이다. 광고에서 비와이는 새로운 음원 ‘가라사대’를 직접 개사해 트랙스의 슬로건인 ‘세상을 달리는 나만의 방식’을 감각적으로 전달했다.

쉐보레 트랙스와 쇼미더머니의 콜라보는 처음이 아니다. 지난해 ‘쇼미더머니777’에서도 쉐보레가 차량을 지원하고 최종 우승자에게 부상으로 차를 제공했다. ‘쇼미더머니 777’의 프로듀서이자 심사위원이었던 더 콰이엇은 ‘트랙스 레드라인’의 광고 모델이자 1호차 주인공이다.

한국지엠 마케팅본부 이용태 상무는 “개성 있고 스타일리시한 트랙스는 스웨그를 직접적으로 표현하는 힙합과 공통점이 많다”며 “국내 힙합 열풍을 이끌어온 쇼미더머니와 콜라보를 통해 트랙스의 매력이 잘 전달될 것으로 기대한다”고 말했다.

한편, ‘쉐보레 트랙스’는 3년 연속 해외 수출 1위를 달성한 국내 최초 소형 SUV로 역동적인 디자인과 탁월한 안정성이 장점이다. 특히 지난 하반기에 출시한 ‘트랙스 레드라인 에디션’은 블랙 그릴과 레드 컬러 포인트의 블랙 알로이 휠로 세련미를 더했다.

