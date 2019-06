SK엔카닷컴, ‘SK엔카닷컴 Tech 캠프’ 개최

[헤럴드경제=박혜림 기자] SK엔카 직영 중고차몰 SK엔카닷컴이 대학생, 취업준비자, IT 개발자를 대상으로 하는 세미나 초청 이벤트 ‘SK엔카닷컴 Tech 캠프’를 오는 27일과 다음달 4일 양일에 걸쳐 개최한다고 18일 밝혔다.‘SK엔카닷컴 Tech 캠프’는 IT 개발자가 되려고 하는 대학생이나, 취업준비자, 기존 IT 개발자 등 IT 개발에 관심 있는 누구나 참가가 가능하다. 참가비는 무료다.참가를 원하는 사람은 이날부터 오는 23일까지 SK엔카닷컴 공식사이트나 모바일 앱에 방문해 이벤트 페이지에서 신청하면 된다. 당첨자는 24일 SK엔카닷컴 공식사이트를 통해 발표한다.이번 행사는 2~3개의 세션으로 진행될 예정이다. 첫째날인 27일에는 머신러닝, Git 등 IT에서 트렌디한 최신 기술과 이것을 어떻게 실무에 적용해 나갈 것인지를 주제로 강연이 열리고, 다음달 4일에는 SK엔카의 IT 실무 담당자와의 대화의 장이 열린다. 안용운 SK엔카닷컴 CTO 외 IT 개발자들이 강사와 진행자로 캠프를 진행한다.박홍규 SK엔카닷컴 사업총괄본부장은 “이번 Tech 캠프는 IT 개발자를 목표로 하는 학생들이나 취업을 준비하는 이들과 IT 개발과 개발자에 관한 이야기를 공유하고자 기획됐다”며 “최신 기술에 관한 정보와 실무 담당자들의 생생한 경험담을 나누면서 IT 기업의 사내 문화를 미리 경험해 볼 수 있는 시간이 되길 바란다”고 말했다.rim@heraldcorp.com