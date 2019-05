OECD 포럼 간 배리나, 정부 추천 의혹에…“초대장 받았는데”

[배리나 트위터 캡처]

[헤럴드경제=모바일섹션] 유튜버 배리나(본명 배은정)가 정부의 추천으로 경제협력개발기구(OECD) 포럼에 참석했다는 의혹에 대해 반박했다.배리나는 27일 자신의 트위터에 “나를 정부에서 보냈다는 루머를 만들고 있어 말하지만 나는 OECD 측에서 초대해 줘서 갔다”며 논란에 대해 해명했다.이와 함께 지난 4월 6일 OECD 관계자가 보낸 ‘Invitation to speak at OECD Forum 2019/20-21 May 2019’ 제목의 이메일을 공개했다.그는 “이런 걸 공개해야 하는 게 어이없지만 계속해서 어이없는 유언비어는 그만둬 달라”며 덧붙였다.앞서 배리나는 지난 21일부터 22일까지 프랑스 파리에서 열린 OECD 포럼에 참석해 한국에서의 온라인 혐오 등에 대해 발언했다.이날 배리나는 강간 비디오에 대한 질문에 “한국의 어떤 장소에서든 몰래카메라가 존재한다”, “한국에서는 구체적인 물증이 없을 경우 불법 촬영의 가해자가 잡히더라도 처벌이 이뤄지지 않는다” 등의 답변을 해 논란이 됐다.국제 행사에 참석해 구체적인 증거 없이 경솔한 발언을 해 국격을 훼손시켰다는 이유다.이에 일부 네티즌은 정부가 여성주의 운동가인 배리나를 OECD 포럼에 참석시켰다는 의혹을 제기한 바 있다.