[2019 베니스비엔날레] 루고프의 선택…사진으로 만나는 본전시

[헤럴드경제(베니스)=이한빛 기자] "스펙타클, 재미, 사회 문제에 대한 진지한 접근…루고프는 모든 것을 다 담았다"2019년 베니스비엔날레 본전시는 총감독 랄프 루고프의 큐레이팅 능력과 장점을 유감없이 발휘한 장이었다. 통렬한 사회비판, 일반적 미술관이나 갤러리에서 시도할 수 없는 파괴적 주제와 접근 등 통상적으로 기대되는 비엔날레 문법과는 거리가 있었지만 관객의 참여를 작품의 핵심적 요소로 보는 현대미술이라는 관점에서 보면 루고프의 선택은 영리하기 그지 없었다. 전문적 미술관람자보다는 일반관람자의 눈높이에 맞췄다.그렇다고 마냥 가볍게 전시를 풀어내지도 않았다. 제국주의 시대는 분명 끝났지만 미국 중심의 국제사회 질서가 여전함을 꼬집는 조지 콘도의 '더블 엘비스'를 시작으로 관객들이 모두 앉아 쉴 수 있는 분수에 이르기까지, 환경문제, 젠더, 난민, 인종 등 동시대의 이슈들이 한편의 잘 짜여진 극본처럼 펼쳐진다. 흥미롭지만 결코 평화롭지 않은 난세다. 전시의 하이라이트를 사진으로 모아봤다.2019 베니스비엔날레의 포문을 여는 작품은 조지 콘도의 '더블 엘비스'다. 두 명의 미치광이가 술병을 들고 건배한다. 유화적 제스쳐지만 두 인물간 팽팽한 긴장감이 감돈다. 불과 몇 해 전까지만 해도 누구의 핵단추가 더 큰가를 경쟁했으나 전향적으로 돌아서 비핵화를 위한 밀당에 돌입한 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 연상된다.조용하던 전시장이 순식간에 소란스럽다. 실리콘으로 제작된 고대 로마식 의자 위로, 고무호스가 채찍처럼 날아다닌다. 중국작가 듀오 선 유안과 펭유의 작품 '디어(Dear)'다. 매 5분마다 에어펌프가 작동하면 전시장 안에 있던 관객들이 밀물처럼 몰려든다. 관객들의 반응마저 작품의 일부다.사진, 영상작업, 설치 등 다양한 장르에서 독보적 존재감을 자랑하는 프랑스 출신 작가 도미니크 공잘레즈 포에스터의 첫 VR작업이 나왔다. 한 번에 5명의 관객이 작품을 체험할 수 있지만, VR룸 밖에서도 체험자들이 어떤 영상을 보고 있는지 프로젝션 된다. 관객들은 독특한 음악과 함께 작가가 만들어낸 세계의 모습을 몰입해서 체험한다. 외계세계 혹은 우리 모두가 아주 어릴적 살았던 어머니의 자궁처럼도 느껴진다.사다리를 타고 올라가는 인간형태의 검정 라텍스 형체는 알렉산드라 비켄의 작업이다. 꼭대기를 향해 끊임없이 올라가는 형태의 기괴함을 통해 작가는 '휴머니티의 끝'을 말하고 있다. 무엇을 위해, 어떤 가치를 위해 인간은 노력하는 것일까? 정상을 향한 도전으로 상징되는 무한 성장은 분명 그 댓가를 치를 것이라고 작가는 경고하고 있다.미국에서 활동하는 흑인 작가인 아서 자파의 작품 '큰 바퀴(Big Wheel)'다. 거대한 타이어에 쇠사슬을 감아 쇠락해가는 미국 자동차 산업의 현재와 그곳에 노동자로 일하며 함께 고통을 겪고 있는 흑인사회의 단면을 담았다. 올해 황금사자상 수상작이다.한국계 작가인 아니카 이의 바이올로가이징 더 머신(Biologizing the Machine)은 생물정치학까지 그 범위가 확장된 페미니즘의 현주소를 보여준다. 암덩어리, 벌레의 알 혹은 인간의 장기처럼 생긴 구조물이 천정에 매달렸다. 구조물 안에는 작은 로봇 벌레들이 돌아다니고, 그 아래엔 화산 분화구 모양의 물 웅덩이가 자리잡았다. 검은 물은 마치 거울처럼 작동해, 옛 무기창고였던 아르세날레의 풍경을 끌어들인다.전시는 아르세날레 외부로도 확장한다. 토마스 사라세노의 '사라져가는 구름에 부쳐(on the disappearance of clouds)'는 아르세날레 북쪽 함선 정박장에 자리잡았다. 기후변화로 점점 사라져가는 구름을 설치작업으로 표현했다. 아드리아 해의 자연 풍경, 군항이라는 인공 풍경이 사라세노의 작업 위로 겹치며 관객을 명상으로 이끈다. 전시는 11월24일까지 6개월 넘게 이어진다.