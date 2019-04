소프라노 헬렌킴(김현정), 다양한 매력 선보인 토크 콘서트 개최

[헤럴드 경제]지난 26일, 선정릉 벨라비타컨벤션에서 소프라노 헬렌킴(김현정)의 토크 콘서트가 개최되었다. 이날 헬렌킴 콘서트의 레파토리는 차이코프스키 피아노협주곡 1번을 편곡하여 만든 신곡 ‘해피 퍼퓸(Happy perfume)’, 유재하의 ‘사랑하기 때문에’, 슈만의 ‘헌정’, 카펜터스의 ‘Close to You’, 임긍수 작곡 ‘강 건너 봄이 오듯’, 조지 거슈윈의 ‘I Got Rhythm’ 등이었다. 특히 신곡 해피 퍼퓸은 헬렌킴이 직접 편곡한 곡에 랩과 아리랑이 들어가 이색적인 느낌을 자아내는 곡으로, 클래식 멜로디에 사랑과 행복, 용서, 화해, 희망이 담긴 곡으로 관객들의 뜨거운 호응을 얻었다.



헬렌킴은 이번 토크 콘서트에서 전곡을 피아노 반주하면서 직접 노래했다. 이어서 찬조출연한 바리톤 양태갑과 함께 모차르트 오페라 마술피리의 수록곡인 ‘파파게노 파파게나’ 2중창, 조덕배의 ‘그대 내 맘에 들어오면은’, 퀸의 ‘Love of My Life’, 블라디미르 바빌로프의 ‘아베 마리아’ 등 명품 공연을 선보였다. 마지막 곡으로 관객들과 함께 부른 ‘걱정말아요 그대’는 늦게까지 이어진 콘서트가 끝난 후 짙은 여운을 선사했다.



소프라노 헬렌킴은 2017년 강릉아트센터 개관기념 음악회에서 세계적인 음악가 폴 포츠와 합동 무대를 선보였으며, 작년 가을 독립기념관에서 열린 ‘가을 문화 한마당’에 다양한 가수들과 함께 참여하여 행사의 품격을 더욱 높이기도 했다. 또한 프레스센터에서 개최되는 헤럴드경제 주최, 월간파워코리아 주관 시상식의 초대가수로 바리톤 양태갑과 함께 여러 차례 활약한 바 있다.



김서연/ sykim@heraldcorp.com