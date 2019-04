SK이노베이션 온라인 광고 ‘생각 뒤집기’편, 런칭 47일만에 5000만 조회수 돌파

SK이노베이션 광고 캠페인 이미지 [SK이노베이션 제공]

[헤럴드경제=이세진 기자] SK이노베이션의 온라인 광고 ‘생각 뒤집기’편이 12초 내외의 짧고 강렬한 영상으로 국내를 넘어 글로벌 시청자까지 사로잡으며 런칭 47일 만에 조회수 5000만회를 돌파했다.SK이노베이션은 지난 3월 7일 유튜브ㆍ페이스북 등 공식 SNS 채널을 통해 ‘생각을 뒤집으면 생각 밖의 답이 보인다’는 메시지를 담은 ‘생각 뒤집기’편을 선보였다.총 다섯 편으로 구성된 ‘생각 뒤집기’편은 ▷SK이노베이션의 차세대 전기차 배터리 ▷SK아이이테크놀로지의 플렉서블 디스플레이 핵심소재 FCW ▷SK종합화학의 초경량 자동차 소재 ▷SK에너지의 홈픽 등 신성장 동력 사업과 공유 인프라를 활용한 네트워크 비즈니스를 통해 SK이노베이션이 추구하는 미래 지향적인 혁신 사례를 담아냈다.이번 광고는 12초 내외의 짧은 영상 길이와 반전 스토리로 재미를 더해 특히, 젊은 층의 시선을 사로잡으며 런칭 27일 만에 2000만회를 돌파한 데 이어 47일 만에 5000만회를 기록했다.SK이노베이션은 이 광고가 5000만 조회수를 기록한 데에는 영문 버전인 ‘이매지네이션 인투 리얼리티(Imagination Into Reality)’ 영상도 한몫했다고 설명했다. 이 영상은 ‘생각 뒤집기’편이 인기를 얻자 글로벌 시장을 타깃으로 제작한 영문 버전 영상이다.SK이노베이션은 온라인 유저들의 호응도 등을 감안해 ‘생각 뒤집기’편의 총 다섯 편 중 ‘전기차 배터리’, ‘플렉서블(Flexible) 디스플레이’, ‘초경량 자동차소재’ 세 편을 영문화해 지난 4월 1일 공식 유튜브에 게재했다. ‘Imagination Into Reality’는 게재 2주만인 4월 15일 조회수 1650만회를 기록한 데 이어 지난 23일 2750만회를 돌파하며 해외 시청자들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.영문 버전 영상인 ‘Imagination Into Reality’가 인기를 끌면서 SK이노베이션 유튜브 채널 구독자 수도 급증했다. 영상 공개 25일 만에 구독자 수가 1만5000여명에서 2만6505명으로 약 1.8배 늘어난 것이다.SK이노베이션 측은 “회사가 추구하는 이노베이션(혁신) 철학을 스토리텔링 기법으로 간결하고 재미있게 나타낸 영상과 전기차 배터리와 소재 등 SK이노베이션의 글로벌 사업에 대한 해외 시청자들의 관심이 더해진 결과로 보인다”고 설명했다.