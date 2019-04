방탄소년단, 韓 최초 빌보드 ‘핫 100’ 2곡 동시진입

(사진=연합뉴스)

[헤럴드경제] 그룹 방탄소년단이 한국 가수 최초로 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 ’핫 100‘에 2곡을 동시 진입시켰다.또 메인 앨범 차트인 ’빌보드 200‘에서 세 번째 정상 등극과 함께 전작도 65위에 올라 역시 2개 앨범이 동반 랭크됐다.23일(이하 현지시간) 업데이트된 빌보드 최신차트에 따르면 방탄소년단 새 앨범’맵 오브 더 솔 : 페르소나‘(MAP OF THE SOUL : PERSONA) 타이틀곡 ’작은 것들을 위한 시‘(Boy With Luv)와 팝스타 에드 시런이 작곡에 참여한 수록곡 ’메이크 잇 라이트‘(Make it Right)가 각각 8위와 95위로 처음 등장했다.8위는 방탄소년단이 ’핫 100‘에서 세운 역대 최고 순위이자, 두 번째 ’톱 10‘ 진입이다. 이전 이들의 ’핫 100‘ 최고 기록은 지난해 ’페이크 러브‘(FAKE LOVE)로 세운 10위여서 K팝 그룹 최고 기록도 자체 경신했다.아울러 ’핫 100‘에 두 곡을 동시 진입시킨 한국 가수도 처음이다.이 차트에서 한국 가수 최고 기록은 싸이가 2012년 11월까지 ’강남스타일‘로 세운 7주 연속 2위이나, 다음 곡 ’젠틀맨‘(최고 순위 5위)이 2013년 4월 12위로 처음 진입했을 때 ’강남스타일‘은 100위권에 머무르지 않아 2곡이 함께 랭크된 적은 없다.이로써 방탄소년단은 신곡 두 곡까지 총 여섯 곡을 ’핫 100‘에 올리게 됐다. ’페이크 러브‘ 외에도 지난해 ’아이돌‘로 11위, 2017년 ’마이크 드롭‘(MIC Drop) 리믹스로 28위, ’DNA‘로 67위를 기록했다.’빌보드 200‘에서는 지난 21일 빌보드가 발표한 대로 방탄소년단이 세 번째 1위를 차지했다.빌보드에 따르면 방탄소년단이 ’빌보드 200‘에서 3개 앨범을 1위에 올리는 데는11개월이 채 걸리지 않았으며, 이는 11개월 1주의 기록이 있는 밴드 비틀스보다 앞섰다. 또 1967년 밴드 몽키스 이후 그룹으로는 가장 빠르게 3개 앨범 1위를 달성했다.또 이번 ’빌보드 200‘에는 방탄소년단이 지난해 9월 발매한 리패키지 앨범 ‘러브 유어셀프 결 앤서’(LOVE YOURSELF 結 ANSWER)가 65위에 함께 랭크됐다.빌보드에서 각종 기록을 새로 쓴 방탄소년단은 5월 1일 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열리는 ‘2019 빌보드 뮤직 어워즈’에 퍼포머로 참여한다.이 시상식에선 ‘톱 듀오/그룹’과 ‘톱 소셜 아티스트’ 부문에 노미네이트돼 3년 연속후보로 이름을 올렸다.이들은 이어 5월 4~5일 미국 로스앤젤레스를 시작으로 시카고와 뉴저지를 거쳐 브라질 상파울루, 영국 런던, 프랑스 파리, 일본 오사카와 시즈오카 세계 8개 지역에서 ’러브 유어셀프: 스피크 유어셀프‘(LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF) 스타디움투어를 개최한다.onlinenews@heraldcorp.com