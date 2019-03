삼성證, ELS 가입 고객 혜택 행사 개최

[사진제공 = 삼성증권]

[헤럴드경제 =김상수 기자]삼성증권이 온라인으로 ELS를 1000만원 이상 가입하는 고객을 대상으로 1만원 상당의 보너스 쿠폰을 증정하는 ‘ELS의 계절이 왔나 봄’ 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다.이번에 출시하는 온라인 전용 ELS(21033회)는 한국(KOSPI200), 홍콩(HSCEI), 미국(S&P500) 지수를 기초자산으로 하는 3년 만기의 상품이다. 제 지수 모두 기준가 55% 미만으로 하락한 적이 없으면 세전 연 8.12%의 수익을 지급한다.3개월마다 조기상환 기회가 제공되고 세 지수가 모두 설정시 기준가의 92.5%(3개월), 90%(6, 9, 12, 15, 18개월), 85%(21, 24, 27개월), 80%(30, 33개월), 75%(36개월) 이상이면 세전 연 8.12%를 지급하고 상환된다.같은 기간 모집하는 ELS(21034회)는 미국(S&P500), 유럽(EuroStoxx50), 홍콩(HSCEI) 지수를 기초자산으로 한다. 세 지수가 모두 기준가의 43% 미만으로 하락하지 않으면 세전 연 6.48%로 상환된다.이번 행사에 참여하는 고객은 기존 ‘혜택을 THE 받다’ 행사에도 중복 혜택을 받을 수 있다. 1회 2000만원 이상 금융상품을 온라인으로 거래하면 거래 횟수에 따라 보너스쿠폰을 제공하는 행사다. ‘혜택을 THE 받다’ 행사에 신청하고 ELS를 1000만원 이상 거래한 고객이 타 상품을 포함, 2000만원 이상 온라인으로 거래하면 자동으로 두 행사에 모두 참여하게 돼 중복으로 혜택을 받게 된다.이벤트 참여 방법은 삼성증권 홈페이지에서 ‘혜택을 THE 받다’ 이벤트를 신청하고, 삼성증권 POP HTS, 모바일 앱 엠팝(mPOP), 홈페이지 등 온라인 채널을 통해 ELS를 매수하면 된다.삼성증권 ELS 가입은 삼성증권 홈페이지와 삼성증권 모바일 앱 ‘엠팝(mPOP)’, POP HTS에서 가능하다.