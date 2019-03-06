[인사] 금융위원회 外

▶금융위원회 <과장급 전보> ▷금융정보분석원 기획행정실장 이태훈 ▷금융그룹감독혁신단 지배구조팀장 고상범 <과장급 파견> ▷법제처 김정명
▶병무청 <부이사관 승진> ▷입영동원국 현역모집과장 이영희 ▷경인지방병무청 인천병무지청장 김종철
▶메디톡스 <임원승진> ▷상무 박승범(생산본부장) ▷이사대우 이순만(공무팀)
▶건국대병원 ▷행정처장 구당회
▶서울대 ▷생명공학공동연구원장 김병기 ▷기록관장 윤대석 ▷환경안전원장 유상열 ▷어린이보육지원센터장 박혜준 ▷서울대포스코스포츠센터관장 김선진 ▷수의과대학장 서강문 ▷수의과대학 교무부학장 조제열 ▷수의과대학 학생부학장 이소영 ▷음악대학 학생부학장 오희숙 ▷자유전공학부 교무부학부장 이상민 ▷자유전공학부 학생부학부장 강성훈 ▷환경대학원 교무부원장 김경민 ▷환경대학원 학생부원장 이유미
▶서울시립대 ▷대학원장 김효 ▷공과대학장 이병정 ▷인문대학장 이익주 ▷ 자연과학대학장 한문섭 ▷도시과학대학장 장원호 ▷예술체육대학장ㆍ디자인전문대학원장 박성룡 ▷자유융합대학장 허순임 ▷교무처장 정석 ▷입학처장 안수한 ▷학생처장 최윤수 ▷기획처장 금재덕 ▷연구처장 김강수 ▷행정처장 윤종장 ▷중앙도서관장 유재춘 ▷전산정보원장 전철민 ▷국제교육원장 목정수 ▷생활관장 김종섭 ▷평생교육원장 김주일 ▷창업지원단장 김상순 ▷인권센터장 김미영 ▷대학언론사주간 서우석 ▷박물관장 신희권 ▷교무부처장 최정우 ▷교육혁신본부장 이광훈 ▷입학부처장 김유라 ▷학생부처장 진주연 ▷기획부처장 조수진 ▷연구부처장 정병준 ▷공과대부학장 문용삼 ▷인문대부학장 성근제 ▷자연과학대부학장 유권열 ▷도시과학대부학장 한봉호 ▷예술체육대부학장 김석 ▷디자인전문대학부원장손근민
▶세종대 ▷대외부총장 김경원 ▷융합예술대학원장 한창완 ▷생명과학대학장 이영주 ▷전자정보공학대학장 김정 ▷박물관장 정혜경 ▷신문방송국주간 임종수 ▷법무감사실장 최승재 ▷국제학부장 이병진 ▷역사학과장 조원 ▷ 미디어커뮤니케이션학과장 허행량 ▷경영학과장 김혜진 ▷호텔관광외식경영학부장 고영대 ▷물리천문학과장 서순애 ▷화학과장 임동렬 ▷전자정보통신공학과장 현경숙 ▷컴퓨터공학과장 이영렬 ▷건축학과장 김동현 ▷환경에너지공간융합학과장 홍성욱 ▷항공우주공학과장 안존 ▷기계공학과장 이권용 ▷나노신소재공학과장 명승택 ▷패션디자인학과장 김숙진 ▷음악과장 오은경 ▷무용과장 김형남 ▷만화애니메이션학과장 김세훈 ▷영화예술학과장 황철민 ▷대학원 인공지능언어공학과장 이신행 ▷대학원 전자공학과장 김덕기 ▷대학원 정보통신공학과장 김무영
▶서울예대 ▷경영부총장 겸 기획조정실장 이강우 ▷교학부총장 백형찬 ▷전략기획실장 이승건 ▷창작ㆍ실습지원본부장 옥도일 ▷학생상담센터장 변상우 ▷예술창조센터장 양정웅 ▷문화예술교육원장 황두진
▶파이낸셜뉴스 <승진> ▷부사장 남상인 ▷전무이사 전선익 ▷경영지원실장(국장) 이두영
▶전자신문 ▷전자신문인터넷 미디어전략연구소 소장 김인기