부산시, ‘시민토론 ON AIR’ 1호 의제는 ‘반려견 놀이터’

[헤럴드경제(부산)=윤정희 기자] 부산시(오거돈 시장)는 지난해 12월 1일 문을 연 '시민청원 와글와글'에 이어 시민과의 소통을 한층 강화하고자 온라인 정책담론장 '시민토론 ON AIR'를 4일부터 본격 운영한다고 밝혔다.'시민토론 ON AIR'는 부산시가 정책시행 전 시민 의견 수렴이 필요한 과제나 시민우수제안 중에서 주제를 발굴ㆍ선정해 토론장을 열고, 토론 주제에 대해 시민들이 찬반 투표와 댓글로 자신의 의견을 자유롭게 표시할 수 있는 온라인정책담론장이다.토론자료는 시민들이 이해하기 쉬운 콘텐츠로 제작ㆍ제공되며, 토론과정은 30일간 투명하게 공개되어 모든 시민들이 모니터링 가능하다. 토론결과는 향후 정책 수립 시 활용되며, 토론참여자 중 원하는 시민에 한해서는 휴대폰 문자 서비스를 제공하여 피드백을 강화할 계획이다.4일 첫선을 보인 '제1호' 토론주제는 최근 반려동물 보유가구가 급증하고, 동물복지에 대한 관심은 높으나 찬반 대립이 팽팽한 '반려견 놀이터 조성 YES or NO'로 오는 4월 2일까지 30일간 진행된다. 토론은 OK1번가 시즌2(www.busan.go.kr/ok2nd)내 '시민토론 ON AIR' 코너에서 실명확인 후 누구나 참여할 수 있다.부산시 관계자는 "'시민청원 와글와글'과 더불어 '시민토론 ON AIR'를 활성화해 민선 7기 시민과 함께 만들어가는 열린 시정을 실현하겠다"면서, "빠른 시일 내 '현장 OK1번가'도 새롭게 시행해 시민과의 소통을 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.