백악관, 하노이회담 결렬 공식확인 “어떤 합의도 없어”…전 세계 패닉

북미정상회담 결렬 소식에 충격에 빠진 베트남 현지 프레스센터 [사진제공=연합뉴스]

[헤럴드경제=김수한 기자] 백악관은 28일 예정된 오찬과 서명식을 취소한 채 황급히 끝난 2차 북미정상회담이 결렬됐음을 공식 확인했다.세라 허커비 샌더스 백악관 대변인은 이날 북미 두 정상이 “베트남 하노이에서 매우 훌륭하고 건설적인 만남을 가졌다”면서도 “하지만 현 시점에서 어떠한 합의에도 도달하지 못했다”고 밝혔다.베트남 현지에서 이번 회담을 취재하는 언론인들이 모여 있는 IMC 프레스센터도 패닉에 빠졌다.샌더스 대변인은 “두 정상은 비핵화와 경제 관련 구상을 진전시킬 다양한 방식에 대해 논의했다”면서 “북미 협상팀은 앞으로도 계속 만날 생각을 갖고 있다“고 덧붙였다.김정은 북한 국무위원장과 도널드 트럼프 미국 대통령은 28일 오후 제2차 정상회담이 열린 베트남 하노이 소피텔 레전드 메트로폴호텔에서 합의문 서명 없이 각각 숙소로 복귀했다.앞서 열린 확대회담장에서 김정은 위원장은 ‘비핵화 준비가 됐느냐’는 취재진의 질문에 “그런 의지가 없다면 여기 오지 않았을 것”이라고 말했다.이 답을 들은 트럼프 대통령은 “좋은 답이다”(good answer)라며 “와, 저것은 최고의 답일 것 같다”(Wow, that might be the best answer)라며 다시 한 번 김 위원장을 추켜세우는 등 화기애애한 모습을 보였다.이런 모습 때문에 이번 결렬은 더욱 예상 밖이라는 평이 나온다.세계 평화를 염원하며 두 사람의 회담 결과를 기다리던 전 세계인들은 큰 충격에 빠졌다.북한이 그동안 영변 핵시설 폐기 등을 수용하고 이에 대한 상응조치로 대북 제재완화를 요구해온 것으로 알려졌다. 그러나 미국이 ‘비핵화 없이 제재완화는 없다’는 취지의 원칙적인 입장을 고수한 것이 결렬 배경이 아니냐는 분석이 나온다.두 정상이 함께 할 예정이던 오찬과 뒤이어 예정된 서명식 등이 모두 취소됐다.트럼프 대통령은 오후 2시(현지시간: 한국시간 오후 4시)에 기자회견을 할 예정이다.두 정상은 전날 오후 단독회담과 만찬을 진행한 데 이어 이날도 오전 8시55분께부터 단독회담과 확대회담을 진행했다.