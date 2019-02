Dear Annie: I wanted to submit this letter of forgiveness that I wrote to my dad. 애니에게 : 아버지에게 쓴 이 용서의 편지를 보내고 싶었어요.He’s no longer with us, but I felt that getting my feelings out on paper was very therapeutic, and it helped me to move on. 그는 더 이상 우리 곁에 없지만 감정을 글로 적는 게 매우 치료 효과가 있고 앞으로 나아가는데 도움이 된다고 느꼈어요.I also feel there are many people out there who have been where I have, and I wanted to pay it forward to those suffering out there in hopes that it will guide them to the path of forgiveness. 또 저 같은 상황에 있는 사람들이 많다고 느끼고, 선행을 나누고 싶었어요. 이 글이 고통받는 사람들을 용서의 길로 이끌어주길 바라면서요.Dad, today is the day you passed away three years ago. But that was not the first time I felt the pain of your absence. That has been with me for a very long time. When I was 4, you walked out and left us. I didn’t understand why you were leaving. I only knew you were no longer there. 아버지, 오늘은 아버지가 돌아가신 지 3년 되는 날이에요. 하지만 아버지가 없는 고통을 느낀 건 그 때가 처음이 아니었어요. 그건 아주 오래 전 일이에요. 제가 네 살 때 우릴 두고 아버지는 집을 나가셨어요. 왜 떠나셨는지 이해할 순 없었지만 더 이상 아버지가 곁에 없단 건 알 수 있었죠.You didn’t leave us entirely. You would come pick us up every Sunday, spend the day with us and drop us off. Then you would leave again. My heart would break when I would see you drive away. 아버지는 우리를 완전히 떠나진 않았어요. 일요일마다 우릴 데리러 와선 함께 시간을 보내고 우릴 내려 주셨죠. 그러곤 다시 떠나셨어요. 아버지 차가 멀어지는 걸 보면 제 가슴은 무너졌어요.After a year or so, I asked you to come let me live with you. You came down to pick me up and then said you couldn’t take me. I got out of your truck and watched you drive away. 그리고 1년 후쯤 전 아버지와 함께 살고 싶다고 했어요. 아버지는 오셔서 저를 차에 태우시곤 절 데려갈 수 없다고 하셨어요. 전 아버지의 트럭에서 내려 아버지가 멀어져 가는 모습을 바라봤어요.Years later, when I was grown up, I would come to visit you, and as I walked to my car to leave, you would apologize to me. To hear you say you were sorry for not being there broke my heart, because I felt it should have been an easy choice. 수년 후 전 성장했고 아버질 방문하러 가곤 했어요. 그리고 제가 제 차로 걸어갈 때면 아버진 미안하다고 하셨어요. 곁에 있어주지 못해 미안하다고 하는 말씀에 제 가슴은 무너졌어요. 그게 쉬운 선택이었어야 했다고 생각했거든요.Many years later, as you sat in a rehab facility, I came to visit you. I said my final goodbye. As the nurses pushed you away in the wheelchair, my heart sank. I knew that was going to be the last time I would see you. 그리고 수년 후 아버지가 재활시설에 앉아있을 때 아버지를 찾아갔어요. 아버지께 마지막 작별 인사를 했어요. 간호사들이 휠체어로 아빨 밀고 갈 때 제 가슴은 내려앉았어요. 그게 마지막으로 보는 아버지의 모습일 거란 예감이 들었어요.I learned a lot about forgiveness in my relationship with you. This has been a real gift to me. Going through my relationship with you has helped me be a better father. I try so hard to be there for my son. 아버지와의 관계에서 용서에 대해 많이 배웠어요. 이건 정말 큰 선물이었어요. 전 아버지와 함께 하면서 더 나은 아버지가 될 수 있었어요. 아들에게 힘이 되어주려 정말 노력하고 있어요.I’m healing my heart by giving him what I never had. I hope that when you are looking down on me, you are proud of the father I have become. I no longer focus on the things you did wrong. I focus on the things you did right and try to incorporate those things into being a father. 제가 받지 못한 걸 아들에게 주면서 제 마음을 치유하고 있어요. 절 내려다보실 때 절 자랑스러워 하셨으면 해요. 더 이상 아버지의 잘못에 초점을 두지 않아요.I wanted to write and acknowledge the pain in my heart so that I can heal and move on. But more importantly, I write this so as not to drag you down with my pain. I want you to move on with your life in heaven. I want to set you free. 치유하고 앞으로 나아갈 수 있도록 글을 써서 마음 속 고통을 인정하고 싶어요. 하지만 더 중요한 건 제 고통으로 아버지의 발목을 잡고 싶지 않아서예요. 아버지가 천국에서 삶을 다시 시작하시길 바라요. 아버지를 자유롭게 해 드리고 싶어요.Dad, I know that one day, you and I will have our special time together. Until then, I love you and I forgive you. - Jay아버지, 언젠가 둘이 함께 특별한 시간을 보내리란 걸 알아요. 그 때까지 사랑합니다. 그리고 용서해요.-제이Dear Jay: I have said that putting pen to paper is a cheap and effective form of therapy. But this is something even more special: the gift of forgiveness. Thank you for sharing it with us. 제이 님께: 글을 쓰는 건 저렴하고 효과적인 치유 방식이라고 말씀드리고 있어요. 하지만 용서의 선물이란 건 더욱 특별하군요. 사연 나눠 주셔서 감사합니다.