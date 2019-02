WE 호텔 제주, 트립어드바이저 ‘베스트 호텔’ 및 ‘가족 호텔’ 선정

[헤럴드경제=김성진 기자]트립어드바이저가 선정하는 2019년 트래블러스 초이스에서 WE 호텔 제주(대표 김성수)가 대한민국 베스트 호텔 25와 대한민국 가족호텔 10에 뽑혔다.트립어드바이저는 총 9가지 카테고리(Top Hotels, Small Hotels, Bargain, Luxury, Best Service, B&BS and Inns, Romance, Family, All-inclusive)를 발표했으며, 한국 호텔에 대한 평가는 Small Hotels 등을 제외한 5개 카테고리(Top Hotels, Luxury, Best Service, Family, Bargain) 순위만 발표했다.이 발표에서 WE 호텔은 대한민국 베스트 호텔(Top Hotels) 25선 가운데 7위, 대한민국 가족호텔(Family Hotels) 10선 가운데 3위에 각각 올랐다.이와 관련 WE 호텔 홍상철 총지배인은 “한국관광공사에서 선정하는 웰니스 33선으로 19~20년 추천 관광지에 뽑힌데 이어 트립어드바이저 선정으로 매우 기쁘다”고 소감을 밝혔다.홍 총지배인은 “힐링 리조트이자 유네스코가 인정한 한라산의 중산간 원시림에 위치해 병원과 융합하여 건강과 힐링 호텔을 지향하는 만큼 WE 호텔을 찾는 고객들에게 지속해서 제주를 대표하는 호텔로 최고의 휴식과 건강을 선사해 나가겠다”고 전했다.트립어드바이저는 여행자들이 여행을 최대한 즐길 수 있도록 돕기 위해 해마다 이용자들의 리뷰를 평가 분석해 카테고리별로 상위 1%에 속하는 시설을 엄선해 ‘트레블러스 초이스’를 선정, 발표하고 있다.withyj2@heraldcorp.com