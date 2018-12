미국은 화웨이 치고 중국은 애플 때리고…구형 아이폰 中 판매금지

[AP연합뉴스]

[헤럴드경제=한희라 기자]미국 스마트폰 제조사 애플이 중국에서 아이폰 판매금지 철퇴를 맞았다.10일(현지시간) 블룸버그 통신 등에 따르면 중국 푸젠(福建)성 푸저우(福州) 지방법원은 애플이 2건의 퀄컴 특허를 침해했다는 예비판정을 내렸다. 이에 따라 아이폰 6S와 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X 등 7개 기종의 중국 내 판매를 즉각 중단할 것을 명령했다.아이폰 중국 내 판매금지 사실은 퀄컴이 공식 발표하면서 공개됐다. 퀄컴은 애플과 중국 뿐 아니라 미국에서도 특허 소송을 진행하고 있다.문제가 된 특허는 사진 크기 조정과 터치스크린에서 애플리케이션 관리 관련 기술인 것으로 전해졌으며, 퀄컴은 중국 법원에 지난해 말 소송을 제기했다중국 법원의 이번 결정은 90일간의 무역협상으로 휴전에 들어간 미중 관계가 중국 통신장비업체 화웨이의 멍완저우(孟晩舟) 최고재무책임자(CFO) 체포로 다시 냉각된 가운데 알려졌다. 하지만 월스트리트저널은(WSJ) 중국 법원의 결정이 멍CFO의 체포(12월1일) 전인 11월30일 이뤄졌다고 전했다.퀄컴 측은 이날 성명에서 “애플이 보상을 거부한 채 우리의 지적 재산권으로 지속해서 이득을 취해왔다”면서 “법원 명령은 우리의 광범위한 특허 포트폴리오 능력에 대한 추가적인 확인”이라고 주장했다.애플도 성명을 내고 “우리 제품에 대한 퀄컴의 판매금지 시도는 불법적인 관행이 전 세계 규제 당국에 의해 조사받는 기업에 의한 또다른 필사적 조치”라고 비난했다.그러면서 “우리는 법정에서 모든 법적 수단을 추구할 것”이라면서 “중국 내에서 모든 아이폰 기종이 고객들에게 계속 유효할 것”이라고 밝혔다. 애플은 문제가 된 특허는 2017년 출시된 iOS11에만 적용됐다고 주장하고 있다. 따라서 아이폰XS를 비롯한 최신 모델은 판매금지와 관련 없다는 입장이다.한편 이번 판금 결정이 애플에 어느정도 타격이 미칠지에 관심이 고조되고 있다.애플은 지난 9월 기준 중국에서 114억1100만달러의 매출을 올렸다. 중국은 북미와 유럽에 이어 애플의 세번째 시장이다.