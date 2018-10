[경제광장-손병석 국토교통부 제1차관] 삶을 공유하는 ‘행복한 건축’을 위하여

사회 초년 시절 ‘시네마 천국’이란 영화를 본 적이 있다. 주인공 알프레도는 가난한 주민들을 위해 마을 광장에서 영화를 상영한다. 영화를 보기 위해 모여든 어른들은 식당 테라스에, 아이들은 분수대나 나무 위에 아무렇게 둘러앉는다. 수줍음 많은 아낙들은 2층 창 커튼 사이로 얼굴을 빼꼼히 내민다. 힘든 삶이 지배하던 광장이 영화관이 되는 순간 그들의 얼굴엔 미소와 행복한 표정이 번진다. 공유할 수 있는 추억도 만들어진다.영국의 총리 윈스턴 처칠은 폭격으로 폐허가 된 영국 의사당을 다시 지을 것을 약속하며 이런 말을 했다. “We shape our buildings, thereafter they shape us.” 우리가 건축을 만들지만, 그 건축이 다시 우리를 만든다는 것이다. 우리가 좋은 건축을 만드느냐 그렇지 못하느냐에 따라 우리의 삶이 행복하고 좋아질 수도 있고 그 반대일 수도 있다.이것이 바로 건축 그리고 공간이 가진 힘이다. 이렇듯 우리 주변의 공간이 달라지면 삶이 바뀐다. 사람들이 모이고, 도시가 살아난다. 달라진 공간을 통해 함께 만나고 공통의 기억을 만드는 과정에서 서로에 대한 예의와 존중, 공동체 의식도 함께 자라난다. 그런 점에서 좋은 건축은 살아있는 교과서이고, 국민복지의 최일선에 있는 인프라다.정부는 국민들이 일상에서 접하는 건축과 공간 환경의 소중함을 잘 알기에 지난 8월 말 지역밀착형 생활 SOC에 대한 투자확대 방안을 발표했다. 생활 SOC를 통해 우리의 도시를 살기 좋은 공간으로 만들어가고자 한다. 내년도 생활 SOC 예산을 올해 5조8천억 원에서 8조7천억 원으로 대폭 확대했다. 지자체의 매칭 투자까지 합치면 12조 원에 이른다.생활 SOC의 확충으로 10분 안에 체육시설에 도착할 수 있게 되고 모든 시·군·구에는 작은 도서관이 생긴다. 박물관과 과학관, 어린이 돌봄 시설도 확충된다. 사람에 대한 투자인 생활 SOC는 삶의 질 향상과 함께 지역을 균형 있게 발전시키고, 일자리도 늘리는 일석삼조의 효과를 거둘 수 있을 것이다.그러나 생활 SOC에 대한 투자와 공급확대가 성공하기 위해서는 우리 건축이 변화해야만 한다. 그동안 우리 건축 시장에는 지나친 공급 위주의 정책과 과도한 경쟁이 만연해 있었다. 건축 설계 시장에서는 설계의 품질이나 디자인, 성능보다는 얼마나 값싸게 시공할 수 있는지를 중요시했다. 주민의 일상과 지역적 특성은 반영될 수 없었고 획일화된 무미건조한 건축물들이 주를 이뤘다.이제는 건축이 국민들에게 제대로 평가받고 사회에서 제 몫을 다할 수 있도록 건축을 기본으로 되돌려야 한다. 건축 혁신을 통한 질적 수준도 한 단계 더 높일 계획이다. 더욱 안전하고, 품질과 품격이 보장되는 제대로 된 건축으로 건축가도 그곳에 사는 사람도 모두가 행복해지길 바란다.정부는 먼저 제대로 된 건축 설계시장 조성에 나설 계획이다. 설계발주 제도를 품질 중심으로 바꾸고, 공모가 투명하고 공정하게 진행될 수 있도록 절차도 개선할 예정이다. 또한, 총괄건축가와 공공건축가 제도를 활성화해 사업 초기의 기획도 강화할 것이다. 건축물에 지역 특성이 녹아있고 주민들이 필요로 하는 기능과 디자인이 충분히 반영될 수 있도록 할 것이다.건축만의 특화된 사업절차를 마련하고 소규모 건축물에 대한 설계 절차도 정상화한다. 이를 통해 건축물의 경관이나 품질을 보장하고 양질의 일자리 역시 창출하고자 한다.내일은 14번째 ‘건축의 날’ 행사가 열린다. 지난 2005년 우리 민족의 역사와 전통을 고스란히 담아내고 있는 경복궁 창건일인 9월 25일을 ‘건축의 날’로 제정했다. 이후 건축의 날은 우리 건축 문화의 정체성을 계승·발전시키며 미래 건축 비전을 제시했다. 건축물에 대한 문화적 가치를 국민들에게 알리며 우수한 건축 환경을 만드는 데도 노력해왔다.‘행복한 건축’이라는 주제로 열리는 이번 행사가 건축 혁신에 대한 의지를 모으고 행복한 공간을 만들어가는 계기가 되길 기대해 본다.