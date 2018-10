트럼프 또 막말…여기자에 “생각이 없다”

[사진=연합뉴스]

[헤럴드경제=이슈섹션] 여성 비하 발언과 막말을 일삼기로 유명한 도널드 트럼프 미국 대통령이 이번에는 여기자를 모욕하는 말을 내뱉어 구설수에 올랐다.2일 뉴시스에 따르면 트럼프 대통령은 1일(현지시간) 백악관 로즈가든에서 열린 미국과 캐나다의 새로운 북미자유무역협정(NAFTA)에 대한 기자회견에서 ABC 뉴스 세실리아 베가 기자에게 “생각을 전혀 하지 않는 사람”이라며 모욕감을 안겨주는 말을 던졌다.곧바로 블룸버그통신은 트럼프와 베가 기자 사이에 오간 말을 담은 동영상과 함께 “트럼프 대통령이 ABC 여지자를 모욕했다”고 보도했다.기자회견에서 베가 기자가 질문을 위해 마이크를 잡으려고 몸을 돌리자 트럼프 대통령은 “내가 질문자로 지목하니 크게 놀랐나보다. 쇼크 상태인 것 같다”고 농담을 던졌다.이에 대해 베가 기자는 “그렇지 않다. (질문하게 되어) 고맙다”고 답변했다.이어 문제의 발언이 튀어나왔다. 트럼프 대통령은 “그래 오케이. 나는 네가 생각을 하지 않는 것을 안다. 넌 절대 안한다(That’s OK, I know you’re not thinking, you never do.)”고 농담으로 받아들일 수 없는 말을 했다.당황했던 베가 기자는 예의상 “무슨 말인지 다시 말해달라”고 했고, 트럼프 대통령은 “아니다. 하려고 했던 질문을 하라”고 응답했다.베가 기자가 캐버노의 성폭행 의혹에 대한 FBI 수사에 제한을 두도록 했느냐고 묻기 시작하자 트럼프 대통령은 언성을 높이며 전날 타결된 새로운 NAFTA협상에 대해서만 물어보라고 쏘아붙였다.