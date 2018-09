“트럼프 FTA 서명후 문 대통령에 선물한 펜은 유성 사인펜”…‘국격’논란 해소

미국을 방문 중인 문재인(앞 왼쪽) 대통령과 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 뉴욕 롯데뉴욕팰리스 호텔에서 한미 자유무역협정(FTA)에 관한 공동성명에 서명하고 있다. 트럼프 대통령은 이날 구체적으로 자동차와 의약품, 농산물 분야를 언급하면서 “양질의 미국산 자동차나 혁신적인 의약품, 그리고 농산물이 한국 시장에 더 쉽게 접근하게 될 것이다. 특히 농부들이 아주 기뻐할 것”이라고 강조했다. [사진=연합뉴스]

[헤럴드경제=이슈섹션] 한미 정상이 자유무역협정(FTA)에 관한 정상 공동성명에 도널드 트럼프 대통령이 먼저 서명한 뒤 문재인 대통령에게 즉석에서 선물한 펜이 만년필이었다는 일부 언론의 보도는 사실이 아닌 것으로 전해졌다.청와대는 “24일(현지시간) 뉴욕 롯데팰리스 호텔에서 FTA협정 서명식을 마치고 트럼프 대통령이 문 대통령에게 건넨 펜은 고급 만년필이 아닌 유성 사인펜이었다”고 24일 연합뉴스와의 전화통화에서 밝혔다.청와대 관계자는 “트럼프 대통령이 서명할 때 고급 만년필을 쓰기보다는 자신이 평소에 편하게 써 왔던, 좋아하는 유성 사인펜을 쓴 것이었다”고 말했다.트럼프 대통령은 이날 서명문을 교환한 다음 자신이 서명한 펜을 문 대통령에게 선물로 건넸다.트럼프 대통령이 문 대통령에게 준 펜이 만년필이라고 잘못 알려지면서 일부 누리꾼은 이를 제3차 남북정상회담 때 ‘9월 평양공동선언’서명 장면과 비교하면서 문제를 제기해 왔다.당시 김정은 북한 국무위원장은 고급 만년필로 선언문에 서명을 한 반면, 문재인 대통령은 네임펜으로 불리는 유성 사인펜을 사용해 ‘국격에 맞지 않는다’는 등의 의전에 문제가 있다는 주장을 제기한 바가 있다.이와 관련해 청와대는 “문 대통령은 평소에도 서명할 때 만년필을 잘 사용하지 않는다”며 “서명할 일이 있으면 ‘네임펜’을 즐겨 사용한다”고 전했다.한편 이날 트럼프 대통령은 한글로 적힌 자신의 이름을 보며 “Never seen my name in Korean, It‘s nice(내 이름을 한글로 본 적이 없다. 좋아 보이네)”라며 취재진에게 농담을 건네기도 한 것으로 알려졌다.