한국축구, 이란-우즈벡-일본 차례로 만난다

[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국 축구, 다시 머리가 아프다. 영국 ‘더 선’, 미국 ESPN 등 외신도 충격을 받았다.손흥민은 이번엔 울지않고, 스스로 창피해하며, 경기장 밖에선 “마냥 다독이지만은 않겠다”며 화를 냈다.아시안게임 무대인데도, 국민의 머리는 러시아월드컵 독일-스웨덴-멕시코를 만날 때 보다 더 아프다. 심지어, 월드컵 지역 예선처럼 1차, 2차로 걸러서 올라온 팀이 아니라, 참가하고 싶으면 다 하고, 하기 싫으면 중도에 빠져 조추첨 마저 두번이나 다시 하는 축구대회인데도….한국은 이번 자카르타-팔렘방 아시안게임 E조 조별예선에서 아시아 44억명이 예상했듯이 말레이시아전에 이기거나 비겼더라면, 16강, 8강, 4강 토너먼트에서 각각 베트남, 중국, 사우디 아라비아를 차례로 만날 가능성이 높았지만, 말레이시아에 졸전끝에 패하면서 상황은 완전히 달라졌다.이젠, 16강전에서 이란을 만날 가능성이 거의 확실해졌다. 8강전에서는 히로시마 아시안게임 우승자로서 당시 한국을 준결승전에서 제압했던 우즈베키스탄과 격돌할 공산이 크다. 4강전에서는 일본을 만날 가능성이 매우 높아졌다.한국은 17일 밤 말레이시아에 0-2로 끌려다니다 막판에 영패를 모면하는 최악의 졸전을 벌였다.<사진:연합뉴스>2018 러시아월드컵에서 드러났듯이 세계축구는 평준화됐다. 독일에는 최선을 다하고, 말레이시아전은 설렁설렁해도 되는 그런 현대축구가 아니다. 운동선수가 원래 그렇게 해서도 안된다.당시 57위였던 한국이 세계1위 독일을 2-0으로 이겼듯이, 164위 말레이시아가 57위 한국을 꺾을 수도 있는 ‘정세 판단’을 하지 못한 채, 건방지고 느슨하며 엉성한 플레이로 일관하다 보기좋게 주저않았다. 감독 조차 그 정도 정세판단도 안됐다면 어이가 없다는 게 국민들의 심정이다.바꿔말하면, 한국 아시안게임 대표팀에게 남은 것은 월드컵팀이 독일전에서 보여준 투혼 뿐이다. 지혜가 있는 투혼이다.한국은 당초 E조 1위에 오르면 16강에서 D조 2위가 유력시 되던 베트남과 ‘사돈 나라 대결’을 할 가능성이 높았다. 하지만 2위가 거의 확정됨에 따라 F조 1위가 유력시되는 이란과 16강전을 벌일 가능성이 매우 높다.이변에 가깝게, 피파랭킹 57위 한국이 32위 이란을 꺾고 8강에 진출한다해도, B조 1위로서 ACD조 중 3위(인도네시아, UAE, 네팔 중 한팀 예상)를 상대로 이길 가능성이 높은 우즈베키스탄을 만나게 된다.우즈베키스탄은 한국과 러시아 월드컵 아시아지역 예선 조 2위를 놓고 막판까지 혈전을 벌이던 팀이다. 당시 이란이 행운의 페널티킥으로 우즈벡의 기선제압을 하지 않았다면 한국은 아마 러시아에도 못갔을지 모른다. 우즈베키스탄은 이란-사우디 등 중동세와 함께, 일본 이상의 한국축구 대표적인 발목잡이이다.월드컵 독일전의 투혼으로 우즈베키스탄을 이긴다해도 준결승에선 일본을 만난다. D조 1위가 확실시 되는 일본은 BEF조 3위 중 한팀과 16강전을 벌인뒤 8강에서 태국 또는 홍콩을 만날것으로 예상된다.조별리그 1위에만 오르면 16강, 8강전을 가장 손쉽게 통과하는 팀이 될 것으로 예상되는 일본은 힘을 비축해 가며, 이란-우즈벡을 상대로 천신만고 끝에 준결승에 진출한 한국을 맞게 된다.위와 같은 ‘경우의 수’도 한국이 이란과 우즈베키스탄 등 우승 후보들을 이겼다는 가정하에서 가능한 얘기이다.물론 한국이 키르기스스탄을 제압한 상황에서 바레인이 말레이시아를 꺾는다든지, 말레이시아가 예상대로 조 1위에 오르는 것을 전제로 베트남이 일본을 꺾게되면 상황은 다시 크게 요동친다.abc@heraldcorp.com◆자카르타-팔렘방 아시안게임 축구 일정일자 한국시간 세부 이벤트 경기구분 경기장소 비고8-15 21:00 한국VS바레인 조별예선(E조) 6:0(승)8-17 21:00 한국VS말레이시아 조별예선(E조) 1:2(패)8-20 21:00 한국VS키르키스스탄 조별예선(E조) 시잘락하루파트, 반둥8-23 18:00 16강 1경기(A조 2위 VS C조 2위) 16강 페이트리어트8-23 18:00 16강 3경기(B조 1위 VS ACD조 3위) 16강 위바와 무크티 우즈벡8-23 21:30 16강 2경기(D조 1위 VS BEF조 3위) 16강 페이트리어트 일북8-23 21:30 16강 4경기(F조 1위 VS E조 2위) 16강 위바와무크티 ▶韓-이란전 예상8-24 18:00 16강 5경기(C조 1위 VS ABF조 3위) 16강 페이트리어트8-24 18:00 16강 7경기(A조 1위 VS CDE조 3위) 16강 위바와 무크티8-24 21:30 16강 6경기(E조 1위 VS D조 2위) 16강 페이트리어트 말베8-24 21:30 16강 8경기(B조 2위 VS F조 2위) 16강 위바와 무크티8-27 18:00 8강 3경기(16강 5경기 승자 VS 16강 6경기 승자) 8강 파칸사리8-27 18:00 8강 2경기(16강 3경기 승자 VS 16강 4경기승자 韓)8강 ▶韓-우즈벡전 예상8-27 21:30 8강 4경기(16강 7경기 승자 VS 16강 8경기 승자) 8강8-27 21:30 8강 1경기(16강 1경기 승자 VS 16강 2경기 승자) 8강패이트리어트8-29 18:00 4강 1경기(8강 1경기 승자 VS 8강 2경기 4강 파칸사리 ▶한일전 예상8-29 21:30 4강 2경기(8강 3경기 승자 VS 8강 4경기 승자) 4강9-01 17:00 동메달 결정전(4강 1경기 패자 VS 4강 2경기 패자) 3,4위 파칸사리9-01 20:30 결승전(4강 1경기 승자 VS 4강 2경기 승자) 결승전 PAKANSARI◆아시안게임 축구 조별리그 중간 성적순위 나라 승 무 패 득/실 차 승점A조1 팔레스타인 2승 2무 0패 5/3 2 82 홍콩 2승 1 0 8/2 6 73 인도네시아 2승 0 1 8/2 6 64 대만 0 1 2 0/8 -8 15 라오스 0 0 3 2/8 -6 0B조1 우즈벡 2승 0 0 9/0 9 62 태국 0 2 0 2/2 0 23 방글라데시 0 1 1 1/4 -3 14 카타르 0 1 1 1/7 -6 1C조1 중국 2승 0 0 9/0 9 62 시리아 1승 0 1 1/3 -2 33 UAE 1승 0 1 4/2 2 34 동티모르 0 0 2 1/10 -9 0D조1 일본 2승 0 0 5/0 5 61 베트남 2승 0 0 5/0 5 63 네팔 0 0 2 0/3 -3 04 파키스탄 0 0 2 0/7 -7 0E조1 말레이시dk 2승 0 0 5/2 3 62 대한민국 1승 0 1 7/2 5 33 키르기스스탄 0 1 1 3/5 -2 14 바레인 0 1 1 2/8 -6 1F조1 이란 1승 1 0 3/0 3 41 사우디 1승 1 0 3/0 3 43 미얀마 0 1 1 1/4 -3 13 북한 0 1 1 1/4 -3 1