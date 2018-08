[aT와 함께하는 글로벌푸드 리포트] 뉴욕팬시푸드쇼, 눈길 끈 ‘스타트업 혁신제품 7가지’

뉴욕에서 지난 6월 30일부터 7월 2일까지 3일간 열린 ‘2018 뉴욕 팬시 푸드쇼’(NY FANCY FOOD SHOW)에서 다양한 혁신제품들이 소개돼 관람객의 눈길을 끌었다.미국의 음식전문매체인 푸드비즈니스뉴스(Food Business News)는 이번 팬시쇼에서 독창적인 아이디어가 돋보이는 스타트업의 상품 7가지를 선정했다. 혁신적인 브랜드 상품 중에서도 ‘껍질과 같이 말린 과일’은 한국 농산물과도 잘 접목할 수 있는 아이디어로 보인다.1. 껍질과 같이 말린 과일(Skin-on Superfruit)껍질을 따로 제거하지 않은 채 말린 건조과일은 껍질을 벗기지 않아 껍질속 영양분까지 보충할 수 있으며, 음식물 쓰레기도 최소화할 수 있다는 장점이 있다. 비트나 고구마, 호박, 콜리플라워는 파우더로 만들어 수프나 스무디에 첨가할 수 있도록 제조된 상품들이 선보여졌다.2. 반전 있는 아이스크림 (Ice Cream with a Twist)이색적인 아이스크림도 주목을 받았다. 민트초코 아이스크림에는 시금치, 딸기 아이스크림엔 작은 당근들이 첨가되는 등 아이스크림과 채소를 결합한 상품들이 선보여졌다.3. 계란으로 만든 요거트 (Eggurt)기존 요거트에서 혁신적인 탈바꿈을 한 에거트(Eggurt)는 저온 살균한 계란 흰자를 베이스로 만든 제품이다. 단백질이 풍부하면서도 유제품이 들어있지 않고 글루텐과 콩도 함유하고 있지 않다. 유제품을 먹지 않는 소비자들에게 좋은 반응을 얻을 수 있을 것으로 평가되고 있다.4. 생선 육포 (Fish Jerky)해양생물학자 니콜라스 멘도자가 설립한 원포넵튠(One For Neptune)브랜드는 흰 살 생선을 이용해 생선 육포를 제조했다. 맛과 질감은 육포와 흡사하지만 단백질과 오메가-3 지방산이 풍부하고 포화 지방이 적은 장점이 있다.5. 굽지 않은 스낵 (Unbaked Snacks)굽지 않은 스낵에는 글루텐이나 콩이 들어가지 않고 식물성 재료들만 사용된다. 씨앗, 견과류, 대추가 기본 베이스이며, 동충하초, 마카 등과 같은 강장제(Adaptogens) 재료도 추가된다.6. 남아프리카 핫소스 (Haute Sauce)비트 케찹, 양파, 처트니, 핫소스를 첨가한 소스도 선보여졌다. 설탕 대신 몽크 프룻(Monk fruit, 나한과)과 에리스리톨(Erythritol)로 단맛을 낸 소스이다.7. 식물성 향신료 (Vegan Seasoning)마카다미아 넛, 캐슈, 히말라얀 핑크 솔트 등은 소비자의 관심을 끄는 식물성 향신료들이다. 여기에 식물성 치즈와 버터 향신료도 개발됐다. 식물성 재료를 이용해 비타민 B를 더 많이 첨가하고 염분도 적다는 점이 특징이다.육성연 기자/gorgeous@heraldcorp.com[도움말=이상연 aT 뉴욕지사]