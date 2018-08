디피알 라이브, 첫 번째 월드투어 ‘COMING TO YOU LIVE 2018’ 개최

[헤럴드경제] ‘2018 한국 힙합 어워즈’에서 ‘올해의 신인 아티스트’ 부문을 수상한 디피알 라이브(DPR LIVE)가 첫 번째 월드투어 ‘COMING TO YOU LIVE 2018’을 개최한다.



오는 9월부터 북미 투어(밴쿠버, 시애틀, 시카고, 토론토, 뉴욕, 애틀랜타, 휴스턴, 달라스, 로스앤젤레스, 샌프란시스코)를 시작으로 11월 유럽, 아시아 지역 등 본격적인 월드투어에 나서게 된다.



공연 규모는 전 세계 20개 도시로 약 2만 5천 명의 팬들과 만날 예정이다.



디피알 라이브(DPR LIVE)는 2일 SNS를 통해 투어의 시작을 알렸으며 소식을 접한 전 세계 팬들은 “홍콩으로 오세요”, “너무 설렌다”, “미국에서 볼 수 있나요?” 등 다양한 반응을 보였다.



2017년 발매한 디피알 라이브(DPR LIVE)의 데뷔 앨범 [Coming to You Live]는 생방송을 의미하는 문장으로 자신의 감정을 거짓 없이 전달하겠다는 의미와 실수나 부족한 부분까지 모두 감추지 않고 팬들에게 다가가고 싶다는 마음을 담고 있다.



이번 월드투어의 타이틀도 ‘COMING TO YOU LIVE 2018’로 전 세계 팬들과 소통하고 진정성 있는 라이브와 퍼포먼스로 감동을 선사할 예정이다.



디피알 라이브(DPR LIVE)는 DPR 크루의 메인 보컬이자 래퍼로서 데뷔 전부터 특유의 보컬톤과 멜로디컬한 플로우로 입소문을 탔으며 DPR 크루에는 프로듀서 DPR CREAM, 비주얼 디렉터 DPR +IAN, 크리에이티브 디렉터인 DPR REM 등 콘텐츠 크리에이터들이 속해있다.



이번 월드투어에는 DPR 크루의 핵심 멤버들이 모두 참석하여 DPR 만의 특별한 색을 담아 진면모를 발휘할 예정이다.



윤병찬기자/yoon4698@heraldcorp.com