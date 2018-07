‘2018 송도맥주축제’ 내달 24일 개막…온라인 예매 시작

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]‘2018 송도맥주축제(송도세계문화관광축제)’가 오는 8월 24일~9월 1일 인천 송도달빛축제공원에서 9일 동안 열린다. 송도맥주축제조직위원회는 축제 라인업을 발표하고 온라인 예매를 시작했다고 18일 밝혔다.송도맥주축제는 푸른 잔디가 펼쳐진 3만평 규모의 공원에서 맥주를 마시며 라이브 콘서트 등을 즐길 수 있는 국내 최대규모의 맥주축제다.지난해 77만명의 방문객을 기록하고 포털사이트 실시간 검색어 순위에 5일 동안 오르는 등 화제를 일으키기도 했다.올해 송도맥주축제는 ‘찾아라, 인생맥주!’를 주제로 열린다. 관람객들이 인생 최고의 맥주와 공연, 축제를 즐길 수 있게 하겠다는 의지가 담겼다.아시아 최대규모의 공연시설에서 ‘Life Is Live!’ 주제로 9일간 진행되는 송도맥주축제의 라이브 콘서트는 역대급 라인업으로 구성됐다.비와이, DJ DOC, 버벌진트, 범키, 강산에, 노브레인, 크라잉넛, 봄여름가을겨울, 체리필터, 강진, 변진섭, 추가열, K2 김성면, 도원경, 타카피, 버스터즈, 보이스퍼, 김사월x김해원, 에메랄드 캐슬, 에이프릴 세컨드, 정흠밴드, 멍키헤드 등이 무대에 오를 예정이다.9일간 송도 밤하늘을 아름답게 그려낼 불꽃놀이도 펼쳐진다. ‘Painting In The Sky’ 주제로 매일밤 펼쳐질 불꽃놀이는 음악에 맞춰 불꽃이 춤을 추는 ‘파이로 뮤지컬(Pyro Musical)’로 진행된다.조직위는 역대 축제 중 가장 크고 화려한 불꽃놀이를 선보이기 위해 프로그램 마무리에 박차를 가하고 있다.송도맥주축제를 위해 조직위원회가 직접 생산한 ‘송도맥주’ 및 전세계 맥주, 맥주와 가장 잘 어울리는 다양한 음식들도 관람객을 맞을 예정이다.맥주 라인업에는 밀러, 블루문, 클라우드, 피츠, 기린, 블랑, 포엑스골드, 서머스비, 맥스, 필스너우르켈, 그롤쉬, 페로니, 코젤다크, 코젤페일, 아사히, 오키나와, 칼스버그, 베어비어 등이 이름을 올렸다.이밖에 EDM파티가 매일 열리고, VR 스테이지, 이벤트 스테이지, 경품 행사 등 다양한 놀이와 체험행사도 즐길 수 있다.gilbert@heraldcorp.com