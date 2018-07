포브스, “방탄소년단, 미국에서 가장 많이 판매된 피지컬 앨범 9위” 외국어 앨범 유일

[헤럴드경제=서병기 선임기자]미국 경제 전문지 포브스(Fobes)가 방탄소년단의 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’가 외국어 앨범으로는 유일하게 미국에서 가장 많이 판매된 피지컬 앨범 톱 10에 들었다고 보도했다.포브스는 9일(미국 현지시간) “한국 그룹 방탄소년단, 미국에서 가장 많이 판매된 피지컬 앨범 중 하나를 보유하고 있다”는 제목의 기사를 게재했다.포브스는 “닐슨 뮤직이 발표한 2018년 상반기 리포트에 따르면, 방탄소년단의 정규 3집 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’는 미국에서 가장 많이 팔린 피지컬 앨범 9위에 올랐으며 한국어는 물론 외국어 앨범으로는 유일한 기록”이라고 밝혔다.포브스는 “LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’는 지리적, 언어적, 문화적 장벽을 넘어 2018년 가장 인기 있는 보이밴드로 자리매김한 방탄소년단의 기록적인 계보를 이어간다”며 “빌보드 앨범 차트에 이름을 올린 일곱 번째 앨범으로, 마침내 ‘빌보드 200’ 차트 1위에 등극했다”고 전했다.이어 “여러 성공 요인이 있겠지만 헌신적인 아미(ARMY)의 힘이 주된 원천이며, 방탄소년단의 앨범 판매와 인지도 상승에 기여해 소셜 미디어의 영향력을 촉진하는 데 큰 역할을 했다”고 설명했다.마지막으로 “방탄소년단은 9월 5일 미국 로스앤젤레스 스테이플스 센터에서 LOVE YOURSELF 투어가 예정되어 있고 미국과 캐나다 내 다양한 도시에서 13개 공연을 펼친다”며 “콘서트 티켓은 올 여름 가장 수요가 많은 티켓 중 하나로, 2차 티켓 구매 시장이 치열해지고 있다”고 말했다.한편, 방탄소년단이 7주 연속으로 ‘빌보드 200’ 차트에 이름을 올렸다. 10일(미국 현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면, 방탄소년단의 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’ 앨범은 ‘빌보드 200’에서 47위를 기록했다. 방탄소년단은 이번 앨범으로 ‘빌보드 200’ 차트에서 7주간의 차트인 기록을 세우게 됐다.또한, LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’는 ‘월드 앨범 1위’, ‘인디펜던트 앨범’ 3위, ‘톱 앨범 세일즈’ 18위, ‘캐나디안 앨범’ 33위를 차지했다. 타이틀곡 ‘FAKE LOVE’는 ‘메인스트림 톱 40 팝 송’ 36위에 올랐다.이 외에도 방탄소년단은 ‘소셜 50’에서 82번째 1위를 달성했으며, ‘아티스트 100’에서 5위를 기록했다/wp@heraldcorp.com