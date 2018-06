방탄소년단 ‘DNA’ 뮤비, 韓 그룹 최단기간 4억뷰 돌파

[헤럴드경제=서병기 선임기자]그룹 방탄소년단의 뮤직비디오 ‘DNA’ 가 한국 그룹 최초로 4억뷰를 돌파했다.방탄소년단 LOVE YOURSELF 承 ‘Her’의 타이틀곡 ‘DNA’ 뮤직비디오는 9일(토) 오후 7시 25분경 유튜브 조회수 4억건을 넘겼다. 이는 한국 그룹 사상 최초이자 최단 기간 4억뷰 돌파 기록이다.‘DNA’ 뮤직비디오는 공개 후 3개월 만에 2억뷰, 5개월 만에 3억뷰, 9개월 만에 4억뷰를 돌파하며 전 세계적인 인기를 확인했다.‘DNA’ 뮤직비디오는 가상현실과 우주 공간을 넘나드는 듯한 장면 변환을 통해 ‘우리 둘은 태초부터 운명적으로 얽혀 있으며, DNA부터 하나였다’는 가사를 시각적으로 표현하고 있다.방탄소년단은 ‘불타오르네’, ‘쩔어’, ‘피 땀 눈물’ 등 총 3편의 3억뷰 뮤직비디오와 ‘낫 투데이(Not Today)‘, ‘Save ME’, ‘MIC Drop’ 리믹스, ‘상남자’ 등 총 4편의 2억뷰 뮤직비디오를 보유하고 있다.이외에도 지난달 18일 발표해 한국 최초로 ‘빌보드 200’ 1위를 차지한 정규 3집 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’의 타이틀 곡 ‘FAKE LOVE’ 뮤직비디오가 공개 9일 만에 1억뷰를 돌파했으며, ‘봄날’, ‘Danger’, ‘I NEED U’, ‘호르몬 전쟁’ 등 총 5편도 1억뷰를 기록 중이다. /wp@heraldcorp.com