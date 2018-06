‘비긴어게인2’ 조합 좋은 이번 팀 멤버들의 재능이 다 살아난다

-박정현 ‘Someone Like You’ 하루 만에 영상 조회수 60만 건 돌파[헤럴드경제=서병기 선임기자]TBC ‘비긴어게인2’의 이번 팀은 조합이 너무 좋다. 역대급 조합이다. 이 좋은 케미로 포르투갈 버스킹이 빛나고 있다. 길 가던 리스본 시민의 발길을 멈추게 하고 있다.박정현, 헨리, 이수현의 탁월한 재능들이 모두 다 살아난다. 박정현의 시대와 장소를 초월한 가창력, 옥이 쟁반에 굴러가는 목소리로 또 다른 감성을 주는 이수현의 가창력. 이선희 '인연'의 음만 잠깐 듣고 이내 바이올린 반주에 가담하는 헨리의 천재성이 느껴볼 수 있다.다를 줄 아는 악기가 몇개인지를 계속 세야 하는 악기마스터 하림의 역할도 지대하다. 하림은 각 노래에 맞는 악기로 조용히 중심을 잡아주면서 가창에도 참가하고 있다. 기타리스트로 참가한 이준의 기타 소리도 잘 어우러진다.그런 가운데 박정현이 부른 ‘Someone Like You’가 방송 하루 만에 영상 조회수 60만 건을 돌파했다. 1일 방송된 ‘비긴어게인2’는 박정현과 하림, 헨리, 수현의 아름다운 하모니로 시청자의 눈과 귀를 사로잡았다. 이날 방송에서는 포르투갈에서 두 번째 버스킹에 나선 네 사람의 모습이 공개됐다.네 사람은 리스본의 최대 번화가 중 하나인 ‘루이스 드 까몽이스 광장’에서 버스킹에 도전했다. 지하철 역이 바로 옆에 자리해 사람들이 수없이 지나가는 장소에서 공연을 하게 된 박정현과 하림, 헨리, 수현은 “난이도가 높다”며 우려를 나타냈지만, 분주한 시민들의 발걸음까지 멈추게 하는 하모니로 뜨거운 환호를 받았다.이날 방송 분은 공개된 지 하루 만에 포털사이트 실시간 조회수는 물론 영상 조회수 TOP 10을 석권했다. 10위 내에 무려 8개의 영상이 순위에 오른 것. (네이버 TV, 2일 저녁 6시 기준)특히 박정현이 부른 아델의 ‘Someone Like You’는 60만 뷰 수를 훌쩍 뛰어넘으며 6월 2일(토) 가장 많이 본 동영상에 오르기도 했다. 이외에도 네 사람이 부른 ‘Shape of You’, 헨리-수현의 ‘Love Yourself’가 나란히 30만 건을 돌파하며 2, 3위를 차지했다. 시청률 역시 5.8%를 기록하며 동시간대 방송된 예능 프로그램 중 가장 높은 기록을 세웠다. (닐슨코리아 수도권 유료가구 기준)박정현, 하림, 헨리, 수현 네 사람의 아름다운 선율이 뜨거운 화제를 모으고 있는 JTBC ‘비긴어게인2’는 매주 금요일 밤 9시 20분에 방송된다. 오는 8일(금) 방송 분에서는 포르투갈의 ‘파두 하우스’에서 우리나라 전통 노래를 편곡해 선보이는 네 사람의 모습을 확인할 수 있다./wp@heraldcorp.com