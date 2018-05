애드박스, 모바일게임 ‘뮤 오리진2’ 사전예약 캠페인 추가

모바일게임 1위 커뮤니티 헝그리앱이 서비스하는 리워드 어플리케이션(이하 어플) '애드박스(AD Box)'가 다양한 캠페인을 통해 알바 중인 학생, 투잡 직장인, 부업 및 재택 알바 중인 주부들 사이에 돈 버는 '꿀알바' 어플로 인기를 끌고 있는 가운데 출시를 앞둔 모바일게임 기대작의 사전예약 캠페인을 추가했다.'애드박스'는 바이럴 마케팅을 진행하는 주체(인플루언서)가 효과만큼의 재화를 획득할 수 있도록 개발된 CPA(Cost Per Action, 특정 행동에 따른 과금) 어플이다. 타 어플보다 월등히 높은 수익률을 자랑해 게이머는 물론 블로그, SNS 등의 활용에 능통한 유명 인플루언서들이 왠만한 직장인들보다 훨씬 더 많은 수익을 가져간다는 소문이 재테크족들 사이에서 퍼지며 선풍적인 인기를 끌고 있다.'애드박스'가 제공하는 홍보 캠페인은 크게 두 가지로 나뉜다. 우선 '소문내기'는 유저가 직접 게임 홍보를 진행해 이를 본 사람들이 다운로드, 게임 실행 등을 할 경우 일정 금액의 재화를 취득하게 되는 구조다. 다음으로 '참여하기'는 3일 간의 게임 설치, 일정 시간 플레이 미션을 완료하면 보상을 받게 된다.이번에 추가된 소문내기 캠페인 대상은 모바일 MMORPG '뮤 오리진2'다. '애드박스'에서 발급받은 홍보 링크와 게임 소개, 이미지, 동영상 등을 활용해 유저가 직접 블로그 홍보, 카페 홍보, 페이스북 홍보, 인스타그램 홍보 등의 활동을 진행하고, 이를 통해 사전예약이 이루어졌을 경우 건 당 보상으로 코인을 받을 수 있다. 획득한 코인은 코인샵에서 '구글 기프트카드', '문화상품권' 등을 구매하는 데 사용할 수 있으며, 일정 금액 이상을 모으면 현금으로도 출금 가능하다.웹젠에서 서비스 예정인 '뮤 오리진2'는 온라인 MMORPG '뮤 온라인'의 세계관과 콘텐츠가 반영된 모바일 MMORPG '뮤 오리진'의 후속작으로, 전편보다 향상된 그래픽, 정교하게 설계된 시스템과 편의성을 갖췄으며, 수십 가지 수호펫과 탈 것 등 풍성한 콘텐츠를 자랑한다. 특히 크로스 월드 시스템 등 게임 서버 간 장벽을 허무는 장치를 도입한 것이 특징이다. 지난달 23일 비공개테스트 사전 모집에 65만 명이 참가를 신청하는 등 기대를 모으고 있다.현재 '애드박스'에는 '뮤 오리진2' 외에도 '삼국지M', '이터널 라이트', '주사위의 잔영 for kakao', '프리스타일2: 플라잉덩크', '아이언 쓰론', '그랜드체이스 for kakao' 등 다양한 인기 모바일게임의 캠페인이 진행 중이다.게임이슈팀 기자 game@heraldcorp.com