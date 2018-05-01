[인사] 교육부 外

▶교육부 ▷교육정보화과장 기술서기관 이소영 ▷정보보호팀장 기술서기관 김도영 ▷고등교육정책실 기술서기관 정대영
▶과학기술정보통신부 <4급 승진> ▷제2차관실 기술서기관 유계현 ▷홍보담당관실 서기관 이기선 ▷운영지원과 기술서기관 장기동 ▷혁신행정담당관실 기술서기관 정건영 ▷규제개혁법무담당관실 기술서기관 김순철 ▷국제협력총괄담당관실 기술서기관 정동준 ▷연구개발정책과 기술서기관 이주헌 ▷생명기술과 기술서기관 최진혁 ▷거대공공연구정책과 기술서기관 조시훈 ▷연구성과혁신기획과 기술서기관 한우진 ▷미래인재정책과 기술서기관 문희석 ▷정책총괄과 기술서기관 최광기 ▷정보통신정책과 기술서기관 신대식 ▷소프트웨어정책과 기술서기관 장두원 ▷정보보호기획과 서기관 손창용 ▷방송산업정책과 기술서기관 지은경 ▷통신정책기획과 서기관 장은영 ▷전파정책기획과 기술서기관 안영훈 ▷주파수정책과 서기관 조민영 ▷과학기술정책과 서기관 박시정 ▷공공에너지조정과 기술서기관 박정기 ▷평가심사과 기술서기관 김현옥
▶법제처 <과장급 전보> ▷행정법제국 법제관 김연신 <과장급 파견> ▷제주특별자치도 법제협력관 공은정
▶기상청 <고위공무원 승진> ▷기상서비스진흥국장 김금란 ▷강원지방기상청장 나득균 <고위공무원 전보> ▷기획조정관 신도식 ▷수도권기상청장 김성균 ▷광주지방기상청장 전준모 <3급 승진> ▷관측정책과장 신동현 ▷지진화산정책과장 유상진
▶한국석유공사 <본부장> ▷기획예산본부장(경영관리본부장 겸직) 고규정 ▷탐사생산본부장 백오규 <처실장> ▷기획조정처장 현송현 ▷예산투자처장 정연국 ▷총무관리처장 조성상 ▷인재경영처장 강용우▷정보서비스센터장 김성원 ▷안전환경처장 김경민 ▷미주사업처장 남재구 ▷하베스트사업처장 김병일 ▷중동유럽사업처장 김병진 ▷아시아사업처장 심재헌 ▷기술처장 조일권 ▷시추생산시설처장 이심준 ▷가스전관리사무소장 김연수 ▷카자흐스탄사무소장 김만섭 ▷석유비축처장 박현규 ▷석유사업처장 정이교 ▷유통사업처장 권오복 ▷오일허브사업단장 안범희 ▷울산지사장 김득락 ▷거제지사장 김창호 ▷서산지사장 이종진 ▷평택지사장 김종경 ▷구리지사장 윤관용 ▷용인지사장 임주완 ▷동해지사장 김광신
▶한국산업인력공단 <임용> ▷기획운영이사 변무장 ▷능력평가이사 우봉우
▶국민체육진흥공단 <관리직 임명> ▷체육진흥사업단 체육진흥사업단장 민도평 ▷경륜ㆍ경정사업본부 경륜운영단장 김광식 <1급 승진> ▷공단본부 홍보실장 김성택 ▷기획조정실장 이홍복 ▷성과혁신실장 오장수 ▷스포츠레저사업본부 투표권사업실장 한종규 ▷경륜ㆍ경정사업본부 영업총괄센터장 박인호 ▷장안지점장 권동연 ▷경정관리실장 이윤희 <2급 승진> ▷공단본부 감사팀장 채병삼 ▷스포츠레저사업본부 기념사업실장 김원일 ▷체육박물관추진단(TF)장 최종호 ▷경륜ㆍ경정사업본부 사업전략팀장 이종준 ▷성북지점장 이성오 ▷천안지점장 최종림 <3급 승진> ▷공단본부 전략기획팀장 최대성 ▷일자리창출팀(TF)장 이민수 ▷정보기획팀장 정민화 ▷기금환수팀장 김한용 ▷스포츠레저사업본부 공원경영팀장 최성윤 ▷한국스포츠정책과학원 산업기술팀장 박림 <연구직 승진> ▷한국스포츠정책과학원 수석연구위원 김양례 유의동 성봉주 ▷책임연구위원 김미숙 김태완 박세정 길세기 정지명 <실장급 전보> ▷공단본부 감사실장 이홍복 ▷기획조정실장 한종규 ▷인재경영실장 안경찬 ▷경영지원실장 최종림 ▷건설관리실장 박광엽 ▷체육기반지원실장 김미숙 ▷스포츠산업지원실장 이종준 ▷스포츠레저사업본부 투표권사업실장 채병삼 ▷기념사업실장 이성오 ▷경륜ㆍ경정사업본부 관악지점장 박영준 ▷일산지점장 최범진 ▷성북지점장 김원일 ▷천안지점장 한태조 ▷의정부지점장 허정석
▶한국예탁결제원 <직책 보임> ▷예탁결제본부장 장치종
▶한국전기연구원 ▷연구부원장 겸 시험부원장 명성호
▶금융투자협회 <보임> ▷경영지원실 부서장 강성열 <전보> ▷금융투자교육부 부서장 천성대
▶한국문화예술위원회 ▷감사부장 김기용
■중앙그룹 ▶중앙일보 ▷디지털국장 겸 디지털사업실장 김영훈 ▷뉴스서비스실장 겸 서비스프로젝트팀장 변상민 ▷디지털지원팀장 안미연 ▷폴인서비스팀장 임미진 ▷디지털사업팀장 박찬종 ▷일본매체팀장 신상목 ▶JTBC플러스 <엔터트렌드부문> ▷트렌드총괄 겸 JTBC4채널본부장 강주연 ▶휘닉스호텔앤드리조트 <휘닉스중앙> ▷영업1팀장 전찬익 ▷영업2팀장 유영호
▶이투데이 ▷편집국장 김덕헌
▶위키리스크한국 ▷대표이사 발행인 박정규 ▷글로벌부문 대표이사 김병수 <편집국> ▷부사장 겸 편집국장 박찬흥 ▷총괄부국장 겸 산업부장 김완묵 ▷정경부장 윤광원 ▷생활경제부장 전성오 <마케팅국> ▷전무 겸 본부장 임상훈 ▷부장 김의재
▶한국폴리텍대 <학교법인 한국폴리텍> ▷감사실장 심재형 <한국폴리텍대학> ▷청주캠퍼스 지역대학장 박봉순 ▷아산캠퍼스 지역대학장 장우영 ▷김제캠퍼스 지역대학장 김공묵 ▷목포캠퍼스 지역대학장 김춘재 ▷구미캠퍼스 지역대학장 박종갑 ▷동부산캠퍼스 지역대학장 조상원 ▷섬유패션캠퍼스 지역대학장 박창호 ▷항공캠퍼스 지역대학장 전찬열
▶동양대 ▷국제교류처장 지수욱 ▷산학협력단장 전병익