방탄소년단, 요코하마-오사카 일본 팬미팅 성료…9만 관객 동원

[헤럴드경제=서병기 선임기자]그룹 방탄소년단이 뜨거운 관심과 열기 속에 일본 팬미팅을 마쳤다.방탄소년단은 일본 요코하마 아레나(4월 18일~21일)와 오사카성 홀(4월 23일~24일)에서 네 번째 공식 팬미팅 ‘BTS JAPAN OFFICIAL FANMEETING VOL.4 ~Happy Ever After~’을 개최, 2개 도시 6회 공연에 걸쳐 9만명의 관객 수를 동원하며 일본 팬미팅을 성공적으로 마무리했다.‘아미와 방탄소년단의 행복한 기억’을 주제로 마련된 이번 팬미팅에서 방탄소년단은 깜찍한 요정으로 분해 아미와 함께 감정 모으기를 하며 리듬게임을 하는 등 다양한 이벤트와 토크를 진행, 팬들과 함께 유쾌한 시간을 가졌다.특히, 지난 4일 발매한 일본 정규 3집 ‘FACE YOURSELF’의 발라드곡 ‘Let Go’를 이날 공연에서 처음 선보였고 일본어 버전의 ‘DNA’, ‘MIC Drop’ 리믹스, ‘봄날’, ‘뱁새’ 등 다양한 곡들을 열창하며 많은 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다. 이 외에도 ‘Best of Me’, ‘Not Today’ 등 한국어 버전의 노래도 함께 선보였다.또한, 지난 19일 공연에서는 방탄소년단이 주제곡을 부른 ‘시그널 장기 미해결 사건 수사반(シグナル長期未解決事件捜査班)’의 주인공 일본 배우 사카구치 켄타로가 관객으로 참석해 팬미팅 현장의 열기를 더했다.팬미팅 말미에 방탄소년단은 “오랜만에 일본에서 아미 여러분을 볼 수 있고 무대에 설 수 있어 너무 행복하고 특별한 날이었다”며 “오늘 이 날을 소중하게 생각하고 공연에 찾아와 준 팬들에게 정말 감사하다”고 팬미팅을 마무리하는 소감을 밝혔다.한편, 방탄소년단은 지난해에 이어 올해도 2년 연속 ‘미국 빌보드 뮤직 어워드(Billboard Music Awards, BBMA)’에서 ‘톱 소셜 아티스트(Top Social Artist)’ 부문 후보에 올랐다. 오는 5월 20일 열리는 빌보드 시상식의 퍼포머로도 선정되며 새 앨범의 컴백 무대를 예고했다.