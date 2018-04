효린, 섹시 힐댄스로 돌아온다

효린 ‘달리(Dally)’ [사진=브리지(bridʒ)]

[헤럴드경제=이슈섹션] 가수 효린이 래퍼 그레이(GRAY)와의 공동 작업한 신곡 ‘달리(Dally)’로 컴백한다.효린은 20일 공식 SNS 계정을 통해 싱글 3연작 프로젝트 ‘SET UP TIME’ 2탄 ‘달리(Dally)’의 퍼포먼스 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.약 15초 정도의 짧은 분량으로 구성된 이번 영상에는 엉덩이 라인이 강조된 과감한 의상을 입은 효린이 감각적인 비트의 음악에 맞춰 섹시한 힐댄스를 선보이고 있는 모습이 담겼다.여기에 ‘You’d better stop’을 외치는 효린의 고혹적인 목소리가 더해져 섹시한 분위기를 한층 더 배가시켰다.크리스브라운, N.E.R.D 등과 함께 작업한 미국 안무가 알리야(Aliya Janell)와의 협업으로 탄생한 이번 힐댄스 안무를 통해 효린은 결이 다른 압도적인 섹시함과 숨이 멎을듯한 도발적인 매력으로 뮤직비디오 본편을 향한 팬들의 기대감을 치솟게 했다.효린은 이번 ‘달리(Dally)’에서는 대세 프로듀서 그레이(GRAY)와 나란히 공동 프로듀싱에 이름을 올리며 솔로 아티스트로 더욱 트렌디하고 세련된 음악적 역량 또한 드러낼 예정이라 두 사람의 새로운 결과물에도 궁금증이 커지고 있다.효린과 그레이가 공동 프로듀싱한 ‘SET UP TIME’ 두 번째 싱글 ‘달리(Dally)’는 오는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 베일을 벗는다.