애드박스, 모바일게임 '세븐나이츠 for kakao' 업데이트 기념 캠페인 추가

모바일게임 1위 커뮤니티 헝그리앱이 서비스하는 리워드 어플리케이션(이하 어플) '애드박스(AD Box)'가 다양한 캠페인을 통해 알바 중인 학생, 투잡 직장인, 부업 및 재택 알바 중인 주부들 사이에 돈 버는 '꿀알바' 어플로 인기를 끌고 있는 가운데 최근 업데이트를 실시한 인기 모바일게임의 신규 캠페인을 추가했다.이번에 추가된 소문내기 캠페인 대상은 모바일 RPG '세븐나이츠 for kakao'다. '애드박스'에서 발급 받은 홍보 링크와 게임 소개, 이미지, 동영상 등을 활용해 유저가 직접 블로그, 카페, 페이스북, 인스타그램 등의 채널에 홍보하고, 이를 통해 다운로드가 이루어졌을 경우 건 당 보상으로 코인을 지급한다. 획득한 코인은 코인샵에서 '구글 기프트카드', '문화상품권' 등을 구매하는 데 사용할 수 있으며, 일정 금액 이상을 모으면 현금으로도 출금 가능하다.넷마블게임즈가 서비스하는 모바일 RPG '세븐나이츠 for kakao'는 230여 종의 개성 넘치는 영웅, 숲, 유적지, 설원, 지옥 등을 콘셉트로 한 일곱 개의 스테이지, 다채로운 스킬 조합, 전략의 재미를 더해 줄 네 가지 전투 진형 시스템, 탄탄한 배경 스토리 등 풍성한 즐길 거리를 갖춘 것이 특징이다. 해당 게임은 2014년 3월 출시 이후 줄곧 구글, 애플 앱스토어 매출 최상위권을 유지 중인 인기 게임이며, 지난 16일 출시 4주년을 기념하여 태오의 각성과 신규 영웅 추가 등을 포함한 대규모 업데이트를 실시했다.현재 '애드박스'는 '세븐나이츠 for kakao' 외에도 '위 베어 베어스 for kakao', '야생의 땅: 듀랑고', '액스(AxE)', '리니지M', '열혈강호M' 등 다양한 인기 모바일게임의 캠페인을 진행 중이다.게임이슈팀 기자 game@heraldcorp.com