가천대 안은희 교수, 세계 3대 인명사전 ‘마르퀴즈 후즈 후’ 등재

[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]가천대학교(총장 이길여) 실내건축학과 안은희 교수가 세계 3대 인명사전 중 하나인 ‘마르퀴즈 후즈 후(Marquis Who‘s Who in the World)” 2018년판에 등재됐다.



마르퀴즈 후즈 후는 1899년부터 발간된 세계적 권위의 인명사전으로 정치, 경제, 사회, 종교, 과학, 예술 등 각 분야에서 매년 세계적 인물 5만여명을 선정, 프로필과 업적을 등재하고 있다. 미국인명정보기관(ABI), 영국 케임브리지 국제인명센터(IBC)와 함께 세계 3대 세계인명사전으로 꼽힌다. 안 교수는 2017년 A&HCI 등급인 ‘Korea Journal’(유네스코 발행)에 한옥의 대문을 문화경관으로 해석한 논문(A Study on the Characteristics of Hanok Gates from a Cultural Landscape Perspective)을 게재하는 등 전통건축을 문화적 관계망으로 해석하는데 있어서 새로운 관점을 제시한 점을 높게 평가 받았다. 또 건축공간을 레비나스의 환대, 라깡의 욕망, 푸코의 권력 등 인문학적 담론으로 해석하는 다양한 연구를 발표했다.



안 교수는 실내건축학과 내 나눔봉사 소학회 ‘나누다’ 학생들을 지도, 해마다 성남시에 지역 어린이들과 주민들을 위한 커뮤니티 공간 조성에도 앞장서고 있다.



