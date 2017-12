강사 이메일서 시험지 ‘슬쩍’…동국대서 재시험 사태

[헤럴드경제] 대학생이 강사 이메일에 몰래 접속해 기말고사 시험지를 유출해 수강생 전원이 재시험을 치르는 사태가 벌어졌다.17일 동국대에 따르면 이 학교 화공생물공학과 ‘종합설계’ 수강생들은 지난 6일 기말고사 시험을 치렀는데, 해당 수업을 담당하는 A 교수는 시험 다음 날인 7일 오후 늦게 수강생 단체 카카오톡 대화방에 “시험지가 유출됐을 가능성이 있다고 판단돼 13일 재시험을 보겠다”고 공지했다.앞서 한 학생으로부터 “지난주에 공용인쇄 실에서 종합설계 기말고사 문제지를 인쇄하는 사람을 봤다”는 제보가 들어왔고, 이에 전체 교수 회의를 거쳐 재시험이 결정된 것. 교수들은 시험지 유출 의혹과 성적 입력 기간 등을 고려해 재시험을 결정한 것으로 알려졌다.시험지를 유출한 사람은 해당 수업을 듣는 4학년 남학생 B 씨로 확인됐다. 그는 학교 전산원이 교수ㆍ강사 이메일 해킹 여부 조사에 착수하고, 교내에 관련 대자보까지 붙자 사태의 심각성을 느껴 학교 측에 자수했다.종합설계 과목은 A 교수가 총괄만 하고 강사 3명이 분야를 나눠 가르치는 팀 티칭 과목이었다. 외부 강사로 참여하는 변리사가 학교 측에 시험문제를 전달하는 과정에서 사고가 난 것으로 알려졌다.이 변리사는 해당 과목의 또 다른 강사인 박사과정 수료생 C 씨가 섭외했다. C 씨와 전부터 친분이 있었던 변리사는 자신이 낸 시험문제 파일을 편의상 C 씨 이메일로 보내며 “교수님께 제출해달라”고 요청했었다.문제 유출자인 B 씨는 C 씨가 박사과정을 수료하고 강사가 되기 전부터 친분이 있어 C 씨 이메일 비밀번호를 알고 있을 정도였다. B 씨는 기말고사를 앞두고 C 씨 이메일에 ‘혹시나’ 하고 접속했다가 변리사가 보낸 시험문제를 발견하고 이를 이동식 저장장치(USB)에 담아 유출했다. B 씨는 학교 측 조사에서 “다른 학생에게 넘기진 않았고 혼자 봤다”고 주장했다.화공과는 해당 사건을 학교 교학팀에 인계했다. 학교 측은 “정식 조사를 진행해 규정에 맞게 징계할 것”이라고 밝혔다.onlinenews@heraldcorp.com