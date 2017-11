서울과기대 권영국 교수 아르헨티나에서 열린 '산업위험예방 국제학술대회' 참여해

[헤럴드 경제]‘마르퀴스 후즈후 인 더 월드 (Marquis Who's Who in the World)’ 2017년 판 세계 인명사전에 등재된 서울과학기술대학교 안전공학과 권영국 교수가 아르헨티나에서 열린 '산업위험예방 국제학술대회(ORP Conference 2017)'에 참여했다. 권 교수는 이번 학술대회에서 2017년도에 배출한 제자(안창규)의 석사학위논문을 토대로 철도학회에서 공동으로 우수논문상을 수상한 논문을 영어로 재구성한 '기관사 직무스트레스와 안전행동에 자기효능감이 미치는 영향'을 발표했다. 본 연구는 전동차 운전실이라는 한정되고 동적인 업무공간 속에서 고도의 집중력과 주의력을 요구하여 상당한 수준의 직무스트레스를 경험하고 있는 철도기관사들을 대상으로 자기효능감(자신감)이 직무스트레스와 안전행동이라는 두 변수와의 인과관계에 대해 어떤 조절효과를 가지는지 검증하여 기관사들의 자기효능감 증진과 안전행동 활성화를 통해 사고 및 인적오류 감소에 필요한 제도적 방안을 제안하고자 하는 목적으로 수행하였다.





권 교수는 "결론적으로 자기효능감에 따라 기관사의 직무스트레스 지각수준과 안전행동에 미치는 영향은 유의한 차이가 있었으며, 이 결과는 기관사의 자기효능감 증진이 기관사의 안전 업무수행에 긍정적인 역할을 한다는 점에서 자기효능감 증진을 위한 프로그램 구축 및 제도의 개선과 더불어 자긍심 고취 및 동기부여 방안이 필요하다"라고 강조하였다.



권 교수는 경희대학교 화학공학과에서 공학학사 학위를 하고, 미국으로 건너가서 미국 뉴저지에 있는 럿걸스대학교(Rutgers University)의 산업공학과에서 이학 석사학위를 취득한 후, 텍사스 러복에 있는 텍사스 텍 대학교(Texas Tech)의 산업공학과에서 인간공학(안전공학) 박사학위를 1990년에 받았다. 국내에서 대학교수로 재직 중에 연세대학교 경영정보학과에서 경영학 박사학위를 2005년도에 취득하였다. 그의 경력을 통틀어 그는 3권의 "산업 인간 공학", "산업 안전 공학" 및 "컴퓨터 개론"이라는 베스트셀러를 포함한 산업공학개론, 경영정보학개론(2000) 등 10권 이상의 저서에서 그의 탁월한 지식을 제공했으며, 일반 안전 관리 및 철도 안전 관리에 관한 많은 논문들을 게재했다. 또한 서울 과학기술대학교 대학원에서 우수논문 수상자들을 포함한 많은 대학원생들을 배출하였으며, 삼성그룹에서 안전문화와 휴먼에러(human error) 분야의 사외 안전 컨설턴트로 활동하고 있다. 그는 2006년, 2012년 및 2017년에 개최된 산업위험예방(ORP) 국제 학술대회를 포함한 세계적 학술대회에 연사로 초대된 바 있으며 안전보건 경영분야의 여러 연구과제에 매년 책임연구자나 공동연구원으로 활발히 활동하고 있다.



정명우 기자/ andyjung79@heraldcorp.com