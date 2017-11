[헤럴드경제=이슈섹션]12년만에 돌아온 NRG 노유민이 리즈시절 미모를 회복해 화제다.최근 노유민은 자신의 인스타그램에 한 장의 사진과 함께 “잠시 후, 11시 50분! V Live에서 NRG의 점심먹방 라이브가 시작됩니다. V Live로 Go Go Go !!” 라는 글을 게재했다.노유민은 과거 100kg에 가까운 비만 상태에서 3개월 만에 30kg를 감량해 화제를 모은 바 있다. 다이어트 성공으로 그는 과거 NRG 활동시절 꽃미모를 되찾았다.과거 방송에서 “제가 살 빼면 난리나요”라며 전성기 시절의 외모를 자랑했던 자신의 말을 지킨것.그가 다이어트 이후 그 시절 전성기 무렵 인형 같은 외모를 회복하자 네티즌들은 “노유민씨 진짜 그 시절 그 외모네요?”,“여전한 이목구비 명불허전” 등의 반응을 보였다.한편, NRG는 ‘20세기 나이트’라는 곡으로 활동 중이다.onlinenews@heraldcorp.com