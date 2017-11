찌, 신작 모바일게임 '원더보드' VIP 쿠폰 지급

게임의 실제 유저와 전문가들의 평가를 기반으로 게임을 추천하고 각종 정보를 제공해주는 어플리케이션 '찌'가 고과금 유저를 대상으로 신작 모바일게임 '원더보드'의 VIP 쿠폰을 지급한다.이번 '원더보드' VIP 쿠폰은 루비 2,000개, 골드 20,000, 매직 큐브 등으로 구성돼 있으며, 고과금 유저들은 별다른 미션 없이 발급 신청만 해도 100% 받을 수 있다. 자세한 내용은 '찌'를 통해 확인 가능하다.엠에치소프트에서 서비스 중인 '원더보드'는 4×5의 블록 위에서 전투를 펼치는 모바일 퍼즐 RPG다. 최대 네 명의 영웅을 전투에 투입시킬 수 있으며, 영웅마다 고유의 스킬을 보유하고 있어 적 다수에게 피해를 주거나 범위 내 아군에게 보호막을 부여하는 등 전략적인 플레이를 즐길 수 있다. 전 세계 유저들과 실시간으로 대결하는 '글로벌 PvP 매칭'이 주요 콘텐츠로 꼽히며, 이 밖에도 '서바이벌 모드', '친선전', '길드 시스템' 등 다양한 즐길 거리를 자랑한다. 지난달 24일(화) 구글플레이 스토어를 통해 정식 출시됐다.찌의 'VIP 쿠폰'은 최근 12개월간 구글플레이 스토어에서 결제한 금액에 따라 유저 등급을 베이직, 실버, 골드, VIP로 나누고 각 등급마다 차별화된 혜택을 지급하는 서비스다. 특히 'VIP' 등급의 쿠폰은 평균 10만 원에서 30만 원 상당의 혜택을 지급하기 때문에 고과금 유저들 사이에서 필수 어플로 사용되고 있다. 실제로 '리니지M', '의천도룡기 for Kakao', '파이널 블레이드', '권력: The Rulers', '카오스마스터즈' 등 인기 게임 쿠폰은 추가되자마자 전량 소진된 바 있다.현재 '원더보드' 외에도 '씰 모바일', '카르페디엠: 마법의 책', '구름과바람', '삼국지 레볼루션', '다인(THINE)', '검그리고사랑', '파이널 판타지 어웨이크닝', '붐버스타 for Kakao' 등 대작 인기 게임과 함께 다양한 신규 게임에서 쓸 수 있는 쿠폰을 지급 중이다.게임이슈팀 기자 game@heraldcorp.com